GODIVA霜淇淋買一送一！這家推白葡萄棉花糖隱藏版　拚全家買1送1

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新光三越A8台北信義新天地，今回歸開幕B1享玩時尚生活圈，全台首發的GODIVA CORNER專賣店，在嶄新摩登的現代設計裡將打造全台獨家巧克力聖代及巧克力阿法奇朵！光聽就忍不住流口水。
偷偷告訴大家，歡慶開幕，新光三越提供給百貨VIP 專屬活動好康，一日限定今1月31日17:00-19:00，完成指定任務即可享有雙重巧克力霜淇淋「買一送一」優惠，限量送完為止。
如果來不及搶到限量好康，GODIVA CORNER店上也有「第二件半價」可以吃，夢幻甜點可芙和蛋糕都能享有優惠，而且不限同品項、同價位都可任選，太幸福了吧。
📌北村豆腐家「白葡萄棉花糖霜淇淋」隱藏版！用餐免費吃
主打韓式豆腐鍋的北村豆腐家，也有隱藏版好吃的霜淇淋！繼草莓起司口味後，推出冬季限定的「白葡萄棉花糖霜淇淋」，萃取自義大利有「葡萄女王」之稱的夏多內葡萄，鮮嫩的亮綠色澤，吃起來口感滑順帶有清新甜蜜果韻香氣，還搭配一顆柔軟棉花糖，萌翻少女心。
即日起，只要在全台19間北村豆腐家用餐，即可免費品嚐一支「白葡萄棉花糖霜淇淋」；或可單支購買，享有「第二支半價」優惠（原價90元/支）。
📌全家霜淇淋「買一送一」最後一天
而全家便利商店即日起至1月31日，推出出「好運特濃 好事成雙」店舖活動，除了可享「Let's Café 特濃美式/拿鐵」冰熱都有買一送一，大家最愛的「Fami!ce 霜淇淋」也買一送一，而且不限口味。