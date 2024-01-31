奧客投訴流浪貓太礙眼！公司秒霸氣收編＋掛工作證 他一看閉嘴了
喵星人的力量！巴西律師協會接獲民眾投訴，大廳出現流浪貓非常礙眼，希望協會能幫忙處理，協會高層聽完投訴之後，竟決定直接收編該隻流浪貓，還給牠律師頭銜及工作證，讓奧客目睹後瞬間閉嘴，貓貓也獲得了妥善的照顧。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，巴西律師協會一名員工這天接獲前來洽公的民眾投訴，對方指出協會大樓大廳內，經常出現一隻討厭的流浪貓，把大樓當作自己家隨意進出，讓人相當反感，因此希望協會員工可以重視流浪貓進出大樓的問題，並將流浪貓趕出協會大樓。
事實上，該隻流浪貓已出沒在協會大樓長達好幾年，也時常在附近遊蕩，但協會內部一直沒有決定好要收編，如今接獲民眾投訴，讓協會高層決定直接收養該隻流浪貓，給予貓貓妥善的照顧。
協會不但替流浪貓取名為李昂（Leon），還給牠律師頭銜及工作證。事後該名投訴民眾再度來協會時，直接目睹李昂在辦公室內部光明正大地走動，當下氣得牙癢癢，但因李昂已正式被協會收養，且還有律師頭銜，因此投訴民眾也無可奈何。
而李昂被正式收編後，不但明顯發福，氣色也變得更好，牠時常掛著律師證項圈在協會內部巡查，客人來訪時也相當乖巧聽話，變成了協會的招牌吉祥物，受到許多員工的喜愛。