高雄隱藏景點公開了！「526萬人造訪」擠到亞軍　駁二特區敗給它

Neuralink成功將晶片植入人類大腦！馬斯克：想像霍金可快速溝通

▲馬斯克日前宣布，他所投資的新創公司Neuralink，已經成功將晶片植入人類大腦，且恢復情況良好，未來四肢癱瘓的人或許能透過此技術和外界溝通。（圖／翻攝Neuralink影片）
▲馬斯克日前宣布，他所投資的新創公司Neuralink，已經成功將晶片植入人類大腦，且恢復情況良好，未來四肢癱瘓的人或許能透過此技術和外界溝通。（圖／翻攝Neuralink影片）

記者周淑萍/綜合報導

科技狂人馬斯克日前在X上宣布，他所投資的新創公司Neuralink，已經成功將晶片植入人類大腦，且恢復情況良好。而這件事情代表了什麼、Neuralink是什麼？對於無藥可救的絕症有幫助嗎？馬斯克說：「想像一下，霍金能和他人快速溝通」。

霍金是近代最傑出的理論物理學家，在21歲就被診斷出罹患不治之症「漸凍人症」，肌肉逐漸萎縮。Neuralink是在大腦植入電腦晶片，讓四肢癱瘓者可以透過意念和他人溝通，目標是增強人類能力，治療漸凍人或巴金森氏症等神經系統疾病，並讓人類與AI共生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「Neuralink」是什麼？

Neuralink是由特斯拉創辦人馬斯克所成立的新創公司，目標是創造一種可植入大腦的裝置，就像是在大腦植入電腦，目標是要讓人類可以用意念控制電腦滑鼠游標或鍵盤進行溝通。

Neuralink的第一個產品是 「心靈感應」（Telepathy），透過思考就能夠控制手機、電腦，最初設定的使用者將是失去四肢功能的人。馬斯克說，想像一下，如果霍金能夠比速記員或拍賣師更快地進行溝通，這就是目標。

🟡晶片怎麼植入大腦的？

美國食品暨藥物管理局2023年批准進行人體試驗，Neuralink於9月招募患者參與試驗，以四肢癱瘓的患者進行首批臨床試驗。醫生須先切除病人一小塊頭骨，植入5枚硬幣堆疊起來大小的晶片。馬斯克日前發文表示：「植入成功，且恢復情況良好。」

▲醫生須先切除病人一小塊頭骨，並植入5枚硬幣堆疊起來的大小的晶片。（圖／翻攝Neuralink影片）
▲醫生須先切除病人一小塊頭骨，並植入5枚硬幣堆疊起來的大小的晶片。（圖／翻攝Neuralink影片）
🟡對於哪些疾病有幫助？

Neuralink是要將人類大腦與能解讀神經訊號的電腦相連接，對於神經系統受損的病患，像是阿茲海默症、失智症、漸凍人和脊髓損傷等會有幫助，預計2030年要將手術擴大至過萬人。

馬斯克提到，晶片植入大腦不僅可幫助癱瘓者和失明人士，也有機會協助深受肥胖、自閉、抑鬱及思覺失調症之苦的患者。

成功人士髮型皆有「2特徵」！美髮店老闆全說了：馬斯克也這樣做

特斯拉在日本賣超爛！馬斯克怨：他們缺乏認知　超香價格羨煞台人

Gogoro旗艦車PULSE登場！10.98萬起　0-50加速3.05秒、儀表可導航

Gogoro Pulse設計獨特　老車主問：是向特斯拉Cybertruck致敬嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞