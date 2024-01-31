Neuralink成功將晶片植入人類大腦！馬斯克：想像霍金可快速溝通

霍金是近代最傑出的理論物理學家，在21歲就被診斷出罹患不治之症「漸凍人症」，肌肉逐漸萎縮。Neuralink是在大腦植入電腦晶片，讓四肢癱瘓者可以透過意念和他人溝通，目標是增強人類能力，治療漸凍人或巴金森氏症等神經系統疾病，並讓人類與AI共生。
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Neuralink是由特斯拉創辦人馬斯克所成立的新創公司，目標是創造一種可植入大腦的裝置，就像是在大腦植入電腦，目標是要讓人類可以用意念控制電腦滑鼠游標或鍵盤進行溝通。
Neuralink的第一個產品是 「心靈感應」（Telepathy），透過思考就能夠控制手機、電腦，最初設定的使用者將是失去四肢功能的人。馬斯克說，想像一下，如果霍金能夠比速記員或拍賣師更快地進行溝通，這就是目標。
🟡晶片怎麼植入大腦的？
美國食品暨藥物管理局2023年批准進行人體試驗，Neuralink於9月招募患者參與試驗，以四肢癱瘓的患者進行首批臨床試驗。醫生須先切除病人一小塊頭骨，植入5枚硬幣堆疊起來大小的晶片。馬斯克日前發文表示：「植入成功，且恢復情況良好。」
🟡對於哪些疾病有幫助？
Neuralink是要將人類大腦與能解讀神經訊號的電腦相連接，對於神經系統受損的病患，像是阿茲海默症、失智症、漸凍人和脊髓損傷等會有幫助，預計2030年要將手術擴大至過萬人。
馬斯克提到，晶片植入大腦不僅可幫助癱瘓者和失明人士，也有機會協助深受肥胖、自閉、抑鬱及思覺失調症之苦的患者。