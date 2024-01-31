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謝淑薇奧運搭檔傳葛藍喬安娜呼聲高！擊球威力猛　又與謝家有淵源

▲謝淑薇巴黎奧運的搭檔可能是誰？外界認為台、英混血的葛藍喬安娜，最有可能獲得謝淑薇青睞。（圖／美聯社／達志影像）
▲謝淑薇巴黎奧運的搭檔可能是誰？外界認為台、英混血的葛藍喬安娜，最有可能獲得謝淑薇青睞。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

台灣網球名將謝淑薇巴黎奧運搭檔會選擇誰，已經台灣網壇最熱門的一個話題。由於謝淑薇已經表明自己會從國內「單打選手」中擇出一人，因此人選已經限縮到只有3人的範圍之內。這其中又以台、英混血的葛藍喬安娜，被外界認為最有可能獲得謝淑薇青睞，後者擊球能力強勁，也一度是台灣女單新「一姐」。

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▲台灣網球一姊謝淑薇在混雙順利抵達4強，追平個人澳網混雙最佳成績。（翻攝自謝淑薇IG）
▲台灣網球名將謝淑薇巴黎奧運搭檔人選，受到外界的矚目。（翻攝自謝淑薇IG）
今年6月10日前，奧運積分就會截止，謝淑薇只要排名前10就能取得奧運門票。根據奧運規則，她只要指定一名同國籍、且世界排名前300的選手就能參加奧運雙打賽事。

然而由於謝淑薇過去和詹家姊妹之間的恩怨，讓兩家勢同水火，使得雙方要搭檔、組成最強「中華女雙」幾乎不可能。如今謝淑薇究竟要選擇誰當奧運搭檔，也變得撲朔迷離。網協秘書長王凌華稍早在回應此事時表示，會尊重謝選擇的搭檔，協會也未拒絕過謝淑薇。

謝淑薇和誰搭檔？女單符合資格的3人以葛藍喬安娜呼聲最高

▲「台英混血好手」葛藍喬安娜。（圖／海碩整合行銷提供）
▲「台英混血好手」葛藍喬安娜被外界認為很可能是謝淑薇的奧運搭檔。（圖／海碩整合行銷提供）
其實台灣符合和謝淑薇搭檔的人非常多，謝淑薇網前處理球能力強，擅長節奏變化，只需要搭檔一名底線高手就能展現一定的比賽內容，而「底線型選手」基本上是當今女子網壇最不缺的類型。

根據最新世界排名，我國有9人世界排名在300名以內，女雙方面扣除謝淑薇，還有第19名的詹皓晴、33名的詹詠然、45名的吳芳嫻、174名的曹家宜、200名的梁恩碩以及296名的李羽芸，但她已經表明要從「單打選手」中挑選搭檔，所以這些人考慮可能性不大。

而台灣單打選手中，有世界排名208名的楊亞依、249名的葛藍喬安娜以及271名的梁恩碩符合資格。其中葛藍喬安娜過去表明自己渴望代表台灣參加亞、奧運賽事，而且謝淑薇大哥謝政瀛執教帶過她，關係不錯，被認為很有機會。

誰是葛藍喬安娜？曾是台灣女單新一姐、擊球力量強勁

台英混血女將葛藍喬安娜（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
葛藍喬安娜是台灣、英國混血兒，有著精緻五官，運動細胞出色，她在小學五年級下學期才來台灣。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
葛藍喬安娜是台灣、英國混血兒，有著精緻五官，運動細胞出色，她在小學五年級下學期才來台灣，曾一度住在阿姨家，家人大多住在英國的她，自小培養了極強的獨立性。

葛藍喬安娜身材厚實，擊球力量強勁，底線對抽能力優異；過去體能不佳、續航力不足是其的弱點，但近年也已慢慢加強這部份的表現，成績也開始打出來。

2020年10月葛藍喬安娜在ITF巡迴賽夏姆錫克站拿下轉職業後首冠，世界排名一度是我國女單選手中最高的球員。

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