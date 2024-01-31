年貨大街爆奧客亂象！老闆娘目睹「1幕」扯炸：擺攤才2天快崩潰
農曆新年即將到來，家家戶戶都準備採買年貨，年貨大街人潮擁擠，也引發出亂象。近日就有一名年貨大街的攤販老闆娘發文抱怨，許多厚臉皮奧客看到開心果、牛軋糖、南棗核桃糕試吃，竟當吃到飽在抓，她補料速度慢還被對方罵，甚至還有人直接抓一把塞進口袋，被發現就直接跑掉，讓她擺攤2天就快崩潰。
記者賴禹妡／綜合報導
該名老闆娘在「匿名公社」發文抱怨，她表示第一次和老公在年貨大街擺攤，原以為可以在年前小賺一筆，沒想到卻差點被氣到吐血。原來是年貨大街出現許多奧客，不但到處嫌售價貴，還引發試吃亂象，「開心果試吃的我們放在桶子裡不拿，一定要抓袋子裡的，牛軋糖、南棗核桃糕我們是剪小塊放在盤子上，有些人一抓就是一把，我們是提供試吃，不是讓你們吃到飽的好嗎？剪來不及還要被罵」。
老闆娘抱怨，還有人趁著她忙著結帳時，抓一把年貨塞進口袋，被抓包還不認帳想跑，等到她走出攤位要抓人，對方卻早已消失無蹤，根本抓不到人。她坦言，雖然早已聽說過有顧客喜歡貪小便宜，但沒想到這麼誇張，且奧客年紀也不全是阿姨輩，當中有一半都是年輕人，讓她崩潰直呼：「之前在市場擺攤1年多從沒這種鳥事發生，才擺2天我都快崩潰了。」
最後老闆娘提到，隔壁攤販大哥看他們沒經驗，便好心提醒一定要裝監視器，且最少要3台，他們也打算盡快去買來裝。貼文曝光後，眾人紛紛搖頭嘆，「就是有一堆貪小便宜的人」、「這也太扯了吧」、「超級沒水準」、「壞人是不分年紀的」。另外，也有人給出建議，「擺攤生態就是這樣，多去學學做很久的攤位是怎樣穩固生意」。