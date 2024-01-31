首富也心痛！馬斯克560億美元獎金被法院取消 氣炸揚言公司搬家
根據富比士實時億萬富翁排行榜，美國富豪馬斯克（Elon Musk）上週五剛被法國奢侈品巨頭路易威登（LVMH）集團董事長阿爾諾（Bernard Arnault）超越，從全球首富的寶座退下，落居第二名。馬斯克跟阿爾諾競爭激烈，近年來兩人數次互換領先。馬斯克若想搶回全球首富的位置，對他來說有個壞消息，美國德拉瓦州法官最新認定，特斯拉承諾給予馬斯克的560億美元薪酬獎金過高，裁定獎金無效，特斯拉必須重新擬定合理的薪酬獎金方案。消息一出，也讓馬斯克氣得在X上發文表示，「永遠不要在德拉瓦州註冊公司！」更舉辦投票，詢問網友是否應該將公司總部遷到德州，截至寫稿時間為止，有超過88％的投票網友支持搬到德州的決定。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《衛報》報導，這起官司起源於5年前，一位特斯拉股東向法院提起訴訟，認為馬斯克拿到的薪酬獎金過高，指控董事會在批准這項薪酬獎金案的過程存在重大瑕疵，更稱董事會成員被馬斯克控制，無法做出有利於公司的獨立決定。
這筆史上最高的薪酬獎金，詳細項目是擬定了12個績效目標，每達成一個馬斯克就能領到特斯拉的股票選擇權，因此隨著特斯拉股價飆漲，這筆薪酬獎金預計可為馬斯克帶來將近560億美元的報酬。
提起訴訟的特斯拉股東認為，這些績效目標比公司承認的更容易達到，認為特斯拉不應該付給馬斯克那麼大一筆錢。法官也認同股東的看法，指出董事會似乎沒有仔細評估這個價值近560億美元的問題：特斯拉是否有必要為了達成這樣的績效目標花那麼多錢？
法官判決出爐後，特斯拉董事會將不得不為馬斯克提出新的薪酬獎金方案，或者馬斯克也可以提出上訴，目前還不知道馬斯克將採取何種行動。馬斯克先是在X上發文表示，「永遠不要在德拉瓦州註冊公司！」，接著又發文稱「如果您希望股東決定事務，我建議在內華達州或德州註冊公司」，然後更發起一項投票，詢問網友特斯拉是否應該遷址到德州，看來對於法官剝奪自己的薪酬獎金，相當不滿。