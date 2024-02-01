韓國瑜當立法院長！藍綠白搶破頭　學者憂：國會運作「超級悲觀」

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廖義銘提及，立法院長最重要的職務仍是主持會議，若在議題上能公正對待大黨、小黨，絕對能給予民眾穩定、安全的感覺，不過在台灣，立法院長大多由多數黨者當選，在業務上遇到重大議題時，院長多半是擁護所屬政黨，造成台灣立法院在民主化30、40年以來，始終沒有良好的立法品質，給不了民眾好的民主典範。
廖義銘認為，憲政體制的核心在於三權分立，其中立法要充分制衡行政和司法權，但長久以來，無論是國民黨或民進黨執政，都出現嚴重「立法護航行政」的錯誤示範，導致台灣變成「根本不民主」的國家，通常都是總統說的算。
而本屆國會三黨不過半，關鍵就在於各黨核心人物能否有良性溝通，不然可能會回到像陳水扁總統、王金平立法院長時期，重大議題頻頻卡關、要一直送交黨團協商，甚至比當時更加混亂。
朝野對立太嚴重 恐釀政治不穩定
台大政治系教授王業立提及，執政黨和國會最大黨不同稱為「分立政府」，在歐美算是常見，以美國來說，和台灣不同的是，美國的政黨算是柔性組織，對於黨紀規範較輕微，在國會中針對議題出現「跨黨派投票」的情況相當多，更不會有「投錯票就開除黨籍」的嚴格規範，因此對法案或預算的影響不大，不過從川普執政開始，美國意識形態對立也越趨嚴重，行政和立法對抗的關係也讓民眾感到擔憂。
視角轉到歐洲，台灣行政和立法的關係，和英國的內閣制相近，王業立表示，過往經驗來看，歐洲出現分立政府時，國會大多數都會出現嚴重的對立，除了北歐國家較能處理分立政府外，包括德國、義大利、法國都曾有政治不穩定的局面出現。
而台灣的政治環境又更為特殊，後續走向沒人可以預測，但現階段來看，朝野對立機會還是最大，未來可能像核能、年金改革、兩岸政策等法案推動難度會更高。
聯合內閣是最佳解法 藍綠白應放低身段
法案在國會推動卡關、討論不出結果，實質影響就是人民承受。王業立表示，歐洲國家能處理好分立政府，最大關鍵就是成功組成「聯合內閣」，確保國會運作順利，因此三黨不過半，政治又要穩定，各黨間如何有效協商，甚至簽訂正式的聯合聲明才是關鍵，這項議題並沒有正確解答。
王業立認為，以現在的局面，國會三大黨都應放低身段，尤其是執政的民進黨，不僅在國會是少數、總統得票數也未過半，更要試圖召集各政黨高層開會、討論政策走向，達到意見多元化的目標，「當然找人來也不能只是摸摸頭做個樣子，這樣只會讓情況越來越糟。」
王業立強調，不只是民進黨，只要在國家身為執政黨或國會最大黨，對任何政策都應該要有適度讓步的空間；在台灣聯合內閣無法一蹴可成的情況下，創造政黨能好好勾通的平台，才是人民最想看到也期待的結果。