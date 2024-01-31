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陶晶瑩淚掏300萬止血「辣杯杯」　李李仁談官司：沒啥財產可查封

▲李李仁不擔心公司被查封，「我沒什麼財產」。（圖／記者陳明中攝）
▲李李仁不擔心公司被查封，「我沒什麼財產」。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠／台北報導

李李仁今（31）日擔任台灣公益聯盟大使，他與太太陶晶瑩（陶子）創立麻辣燙副業「辣杯杯」，被劉姓股東控告不當得利315萬元，夫妻倆避免帳戶被凍結，自己掏300萬先墊員工薪資和遣散費，李李仁受訪提到：「不會有其他的金額了，我們做副業的初衷真的不是要謀取大量錢財，變成這樣很抱歉，讓律師跟法院去評斷就好，我只能說員工都照顧好了，細節不方便講太多。」

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本來這個品牌是夫妻倆愛的結晶，李李仁說，「我還記得有天吃完飯，在餐桌上念說最近麻辣燙不好吃，老婆說不然我們自己做，所以辣杯杯是老婆為我做的，本來是一件很浪漫的事情，現在很可惜。」面對朋友合夥撕破臉，鬧到對簿公堂，李李仁說：「老婆可能受委屈吧，反而是她在安慰我，家人在一起，沒有什麼問題不能解決，我們知道我們不是壞人。」

被問到會不會擔心公司被查封？李李仁說：「我沒什麼財產，也沒有到那麼嚴重啦，把事情解決就好，為什麼要查封什麼東西？」現在李李仁自己留有一些公司庫存，懷念這份心血的時候還可以煮來回味，他也豁達說：「我做每件事都像打高爾夫球，我會做好準備打好每一球，這球打出去不如所願，那我們下一球再來，所有事情都要有這種態度比較好。」

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