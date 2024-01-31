政大補發畢業證書致敬新聞人　「百歲校友」周汝為興奮拿放大鏡看

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政大原本計畫由校長親頒補發的畢業證書給這位政大南京校區新聞系的百歲校友周汝為，他見證了時代變遷，其新聞事業和豐富經歷成為政大南京校區的活歷史。當年他在南京求學，成為新聞人，並在台灣為《中央日報》貢獻多年，晚年遠赴美國加州安度養老生活，於是只能將證書遙寄至美國加州。
政大表示，周汝為於1944年報考政治大學，原本志向外交系，卻意外考取新聞系，開啟了他半個世紀的新聞生涯。他在老家四川考進播遷至重慶的政大，一路以公費就讀，1946抗戰勝利後更隨政大遷回南京校區。
周汝為一生經歷私塾、黨校文武合一的新式大學，在南京校區歲月裡，他深切體驗了戰亂年代，並在台灣新聞界留下卓越的貢獻，然而，多次搬遷中，他遺失了當年政大南京校區頒發蓋有教育部大印的「臨時」畢業證書。女兒周倩希望能在他百歲大壽之際，完成他的心願，向政大申請補發一張真正的畢業證書，以紀念他在政大的學業成就。
政大提到，今年正逢周汝為先生的百歲大壽，因兒女承襲逢九不過的傳統習俗。周倩透露，父親收到畢證書如同孩子般興奮，拿著放大鏡細心端詳上面的文字，但父親依然留戀當初的那張「臨時」畢業證書，因為對他而言，那是一段深刻的情感和回憶。
她分享了父親對新聞事業的熱愛，形容他一直以來以新聞人為榮，並表示父親常常說，當初選擇報業是一種先知先覺的決定，也是一種極大的樂趣。
周汝為的新聞工作對家庭產生深遠影響，使得兒女們在時事和新聞方面有著更加廣泛的認識。周倩回憶兒時家中總是擺滿各式各樣的報紙，「我家以前就很多報紙，中時，聯合，經濟，新生，China Post，還有中央日報及各地方版」，這樣的環境使她和姐弟對時事有著更高的敏感度和更豐富的視野。
周汝為也向女兒表達，雖然走進新聞系是誤打誤撞，但他以身為報人為榮，他請女兒代為轉達給新聞系的學弟妹，「現在的新聞夾帶著科技的便利，但無論環境怎麼改變，新聞要求真求實這個傳統是必須堅守的鐵律。」
另外，為了讓後代能理解自己的生平，周汝為近年著手自撰精彩的回憶，以口述方式由周倩及其兄姐弟分工，周倩負責聽打、弟弟傳真檔案供父親親手修改，大姊負責校稿。
「爸爸雖然年紀已大，但仍有新聞人的堅持，對文字很要求。」周倩語帶佩服地分享，過程中周倩充分感受到父親對政大濃厚的情感，她說大姊與姊夫、外甥女，還有她媳婦都是政大人，一家三代都情牽政大，她很樂意為父親豐富的人生留下紀錄，希望透過這樣的方式，讓後代子孫更了解這位新聞人的對政大以及新聞事業的熱愛，將這段歷史傳承下去。