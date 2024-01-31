勞動部護勞工過好年！ 補貼金每人最多5萬5200元春節前入帳

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勞動部表示，自元旦起公告「僱用安定措施」，針對橡膠製品製造業、金屬製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、旅行及其他相關服務業（不含住宿業），只要與雇主協議減班休息期間達30日以上，並通報當地勞工主管機關的勞工，依勞工減班前3個月平均投保薪資及減班後薪資差額之50%，按月補貼減班休息勞工，每月最高補助9200元，最長可以補助6個月，最高每人可補貼5萬5200元，實施期間為113年1月1日至113年6月30日。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，雲嘉南轄區統計113年1月符合「僱用安定措施」公告7行業，其減班休息事業單位共有32家、804人，因適逢春節將近，為讓轄區減班事業單位勞工過好年，雲嘉南分署自公告日後陸續主動向轄區減班事業單位進行聯繫，並積極宣導相關「僱用安定措施」薪資補貼之申請及補貼方式，更安排專人至事業單位協助減班休息勞工填寫申請文件及收件，協助申請「僱用安定措施」之勞工朋友，薪資差額補貼金可於春節前入帳。
劉邦棟進一步提醒，符合勞動部公告「僱用安定措施」之事業單位勞工，請於減班休息滿30日之次日起90天內，填妥申請書及檢附相關文件向工作所在地之轄區分署(就業中心)申請，或至「台灣就業通」網站專區線上申請；若有相關疑問，亦可撥打免付費客服專線0800-777888，或洽詢雲嘉南分署06-6985945#1699及轄區各就業中心。