江大成認了熱戀熊霓！徐薇叮嚀「說話要小心」 積極與胡瓜和解
知名英文老師徐薇的28歲學霸兒江大成，爆出和20歲的啦啦隊女神熊霓熱戀，被拍到甜蜜約會，讓傳出曖昧熊霓的綜藝大哥胡瓜罕見動怒，自認揹了黑鍋，讓老婆丁柔安受委屈，要他出面解釋。江大成今（31）日出席《百變智多星》錄影，坦承與熊霓「相互交朋友了解中」，沒否認戀愛一事，會積極跟胡瓜解開誤會，母親也叮嚀他「在外說話要小心」。
記者江芷稜／綜合報導
江大成日前被媒體拍到和啦啦隊女孩熊霓互動頻繁，感情發展讓外界相當關注，他在戀情曝光後首度露面，表示：「兩人都在互相了解中，就是年輕人交朋友」，透露是在友台節目中認識，恰巧話題相仿才逐漸熟識，兩人也沒有因年紀差距而有代溝，自己最欣賞熊霓工作認真的態度，自己也努力衝刺事業。
江大成最近推出新書，邀胡瓜幫忙推薦，卻未將成品送給大哥，又鬧出祕戀熊霓一事，讓胡瓜無法諒解，他再度向胡瓜致歉並說明：「一直都有放在心上，也積極聯繫中，希望有機會能向瓜哥親自贈書表達謝意。」會積極與瓜哥助理接洽贈書一事，希望能消弭誤會。
媽媽徐薇老師得知緋聞後，僅提醒江大成「在外說話要小心」，對兒子感情並未過度干涉，給予完全尊重，沒有家庭壓力，也相當支持他的電商事業。經營電商成績不俗，江大成回應年終一定有，但常溫料理景氣受影響，未來將規劃轉型，今年會將重心專注在事業上，其他順其自然。
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