川普當選是否會改變美中政策？中國外交部重申：不干預美國大選
美國總統大選開跑，目前看來很可能由前總統川普（Donald Trump）再次對決競選連任的現任總統拜登（Joe Biden），中國因素將在美國大選中扮演何種角色，若川普重新入主白宮，是否會對美國對中國政策帶來影響？對此，中國外交部發言人汪文斌重申，中國秉持不干涉別國內政原則，不會干預美國大選。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《澎湃新聞》報導，汪文斌今（31）日在例行記者會上，花了許多時間回應美中關係的提問。被問到若川普當選下一屆美國總統，中國是否認為這意外著美方對中政策將有所改變？汪文斌回答，美國大選是美國的內政，中國秉持不干涉別國內政原則，不會干預美國大選。
汪文斌強調，不論誰當選下一屆美國總統，都希望美方能夠同中方相向而行，按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動中美關係朝著穩定健康，可持續的方向發展。汪文斌指出，發展好中美關係，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。
另外在提到中美禁毒合作工作小組的進展時，汪文斌表示，恢復中美禁毒合作進展來之不易，希望美方以此為契機，與中國相向而行，開展平等務實的禁毒合作。
而在被問到中國留學生入境美國遭遣返一事，汪文斌表示，自2023年11月底以來，至少有8名中國留學生被美方無關滋擾盤查遣返，嚴重干擾中美人文交流和人員來往，敦促美方落實兩國元首舊金山會晤的共識，停止以所謂國家安全為救口，打壓限制中國赴美留學人員，保障中國在美學生安全和合法權益。