虧損縮小！友達去年全年EPS損2.37元　看今年審慎樂觀

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至於2023年全年營業額為新台幣2479.6億元、營業淨損為新台幣219.6億元、歸屬母公司淨損為新台幣182.0億元，基本每股損失為新台幣2.37元，毛利率為1.9%、營業淨損率為8.9%。
友達2023年第四季面板總出貨面積達508.6萬平方米，較2023年第三季減少13.7%，與去年同期相比增加17.7%。累計2023年全年面板總出貨面積達2,098.5萬平方米，較2022年增加9.5%。
回顧2023年，友達指出，市場總體庫存去化，陸續回到健康水位，品牌備貨需求回溫，面板價格逐步趨於穩定。然受總經環境影響，終端需求尚未全面復甦，公司2023全年營收較前一年度小幅成長0.5%，為2479.6 億元。獲利能力改善，全年歸屬母公司淨損縮小為新台幣182.0億元。公司整體財務結構穩健，第四季存貨天數44天，淨負債比16.9%，維持在健康的水位。
展望2024年，全球總經環境仍充滿不確定性。面對具高度挑戰的營運環境，公司秉持審慎樂觀的態度，持續密切關注市場變化，並加速發展「雙軸轉型」，針對移動服務、零售、醫療、企業與教育、智慧服務、綠色能源等新的業績成長引擎，加大發展力度，朝「2025年友達不只是一家面板公司」的目標邁進。