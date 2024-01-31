排名大洗牌！上市公司董事酬金出爐　國巨蟬聯第一、台積電第二

虧損縮小！友達去年全年EPS損2.37元　看今年審慎樂觀

▲展望今年，友達秉持審慎樂觀的態度，持續密切關注市場變化，並加速發展「雙軸轉型」。（圖／NOWnews資料照片）
▲展望今年，友達秉持審慎樂觀的態度，持續密切關注市場變化，並加速發展「雙軸轉型」。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

友達今（31）日法說會，2023年第四季歸屬母公司業主之淨損為新台幣15.1億元，基本每股損失則為新台幣0.2元。合計2023年全年歸屬於母公司業主之淨損為182.0億元，基本每股損失為新台幣2.37元。展望今年，友達秉持審慎樂觀的態度，持續密切關注市場變化，並加速發展「雙軸轉型」，朝「2025年友達不只是一家面板公司」的目標邁進。

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友達光電2023年第四季營業額為新台幣633.5億元、營業淨損為新台幣50.7億元、歸屬母公司淨損為新台幣15.1億元、基本每股損失為新台幣0.2元。單季毛利率為3.4%、營業淨損率為8.0%、EBITDA獲利率為5.4%。

至於2023年全年營業額為新台幣2479.6億元、營業淨損為新台幣219.6億元、歸屬母公司淨損為新台幣182.0億元，基本每股損失為新台幣2.37元，毛利率為1.9%、營業淨損率為8.9%。

友達2023年第四季面板總出貨面積達508.6萬平方米，較2023年第三季減少13.7%，與去年同期相比增加17.7%。累計2023年全年面板總出貨面積達2,098.5萬平方米，較2022年增加9.5%。

回顧2023年，友達指出，市場總體庫存去化，陸續回到健康水位，品牌備貨需求回溫，面板價格逐步趨於穩定。然受總經環境影響，終端需求尚未全面復甦，公司2023全年營收較前一年度小幅成長0.5%，為2479.6 億元。獲利能力改善，全年歸屬母公司淨損縮小為新台幣182.0億元。公司整體財務結構穩健，第四季存貨天數44天，淨負債比16.9%，維持在健康的水位。

展望2024年，全球總經環境仍充滿不確定性。面對具高度挑戰的營運環境，公司秉持審慎樂觀的態度，持續密切關注市場變化，並加速發展「雙軸轉型」，針對移動服務、零售、醫療、企業與教育、智慧服務、綠色能源等新的業績成長引擎，加大發展力度，朝「2025年友達不只是一家面板公司」的目標邁進。

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