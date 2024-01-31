夢到群龍店中盤旋！彰縣40歲男白天衝彩券行 花2千刮中100萬
台灣彩券公司農曆春節前共發行了17款刮刮樂新品，其中百萬元以上的獎項個數多達1351個，目前已兌獎116個，其中彰化縣伸港鄉有位年約40歲男子，前一天夢到群龍在店裡盤旋，心裡直覺這家店應該會旺，於是決定去購買2000元的刮刮樂，完全沒有特別挑選號碼，就幸運刮出百萬獎金。
記者顏真真／台北報導
農曆春節前後都是刮刮樂銷售旺季，其中今年的大額刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元更多達1000個，百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，也吸引許多民眾搶先買來刮刮看，其中在彰化縣伸港鄉新港村新港路旺你發彩券行就有人刮中百萬元獎金。
根據彩券行代理人曾先生轉述，這位幸運兒在刮中大獎的前一天夢到群龍在店裡盤旋，心裡直覺這家店應該會旺，於是決定去購買2000元的刮刮樂，完全沒有特別挑選號碼就刮出百萬獎金。
曾先生開心表示，前幾天才去中和烘爐地土地公拜拜，求店內可以開出大獎，沒想到幾天後就刮出大獎，決定趕快捐8萬元回去給土地公還願，讓店裡面的業績可以一直發發發。