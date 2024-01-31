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韓國公務員鐵飯碗生鏽？近兩年辭職人數翻了一倍　年輕人怨薪資低

▲韓國年輕人報考公務員的人數逐漸減少，且入職後，不到1年就決定離職的公務員近兩年增加了一倍。圖為韓國公務員工會群起抗議，爭取福利的資料照片。（圖／翻攝自韓聯社）
▲韓國年輕人報考公務員的人數逐漸減少，且入職後，不到1年就決定離職的公務員近兩年增加了一倍。圖為韓國公務員工會群起抗議，爭取福利的資料照片。（圖／翻攝自韓聯社）

記者倪浩軒/綜合報導

在韓國，許多年輕人過去十分青睞於公務員職位，主要是因為在經濟放緩時期，工作更有保障。然而，趨勢正在發生變化，韓國年輕人報考公務員的人數逐漸減少，且入職後，不到1年就決定離職的公務員近兩年增加了一倍，韓國媒體指出，主要是因為公務員的薪資過低。

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根據《韓聯社》報導，去年韓國約有18萬6千人正在為參加公務員考試做準備，佔15～29歲求職人口比例約為29.3％，比前年的29.9％降低。一位政府官員表示，報考公務員人數減少或許是因為更多年輕人選擇接受高等教育，尤其在疫情期間，留在學校似乎是比踏入職場更好的選擇。

不過，資料顯示，加入私人企業就職的人口從前年的16萬8千人，增加到去年的17萬3千人，前往私人企業就職的人數實際上有所增加，說明年輕人報考公務員的人數降低，似乎並不是因為更多人選擇繼續接受教育。

根據《韓國先驅報》報導，2022年有多達3064位公務員入職不到1年就選擇辭職，而在2020年僅有1583位公務員入職不到1年選擇辭職，增加了將近一倍。另外，2022年有6136位公務員入職超過2年後選擇辭職，2019年則僅有3225位公務員入職超過2年後辭職，同樣增加將近一倍。

大多數公務員離職的主要原因就是對工作待遇的不滿。今年韓國9級公務員的起薪為178萬韓元、約新台幣4.17萬元，比韓國最低薪資的205萬韓元、約新台幣4.81萬元還低。儘管公務員有多項補貼和餐費加起，這些未列為薪資的項目其實也可以視為實質收入，但這些本薪外的收入都要被扣繳20～30％的稅收，對年輕公務員的幫助有限。

一位32歲、新近離職的女性前公務員透露，自己在唸書準備考試時，真的很想要獲得公務員這工作，不過等到實際入職後，發現薪資待遇不佳，且要負責的工作任務繁重，所以決定辭職。

為了改善年輕人不願報考公務員、且離職比例增加的問題，韓國目前正在討論將9級公務員的起薪與最低工資齊平，同時縮短新進公務員升遷的時間。對此，成均館大學（Sungkyunkwan University）的教授具正宇（Koo Jeong-woo，音譯）認為，光是加薪或加速升遷還不夠，公務員的工作環境與職場文化也需要重建，以提升對年輕人的吸引力。

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