韓國公務員鐵飯碗生鏽？近兩年辭職人數翻了一倍　年輕人怨薪資低

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不過，資料顯示，加入私人企業就職的人口從前年的16萬8千人，增加到去年的17萬3千人，前往私人企業就職的人數實際上有所增加，說明年輕人報考公務員的人數降低，似乎並不是因為更多人選擇繼續接受教育。
根據《韓國先驅報》報導，2022年有多達3064位公務員入職不到1年就選擇辭職，而在2020年僅有1583位公務員入職不到1年選擇辭職，增加了將近一倍。另外，2022年有6136位公務員入職超過2年後選擇辭職，2019年則僅有3225位公務員入職超過2年後辭職，同樣增加將近一倍。
大多數公務員離職的主要原因就是對工作待遇的不滿。今年韓國9級公務員的起薪為178萬韓元、約新台幣4.17萬元，比韓國最低薪資的205萬韓元、約新台幣4.81萬元還低。儘管公務員有多項補貼和餐費加起，這些未列為薪資的項目其實也可以視為實質收入，但這些本薪外的收入都要被扣繳20～30％的稅收，對年輕公務員的幫助有限。
一位32歲、新近離職的女性前公務員透露，自己在唸書準備考試時，真的很想要獲得公務員這工作，不過等到實際入職後，發現薪資待遇不佳，且要負責的工作任務繁重，所以決定辭職。
為了改善年輕人不願報考公務員、且離職比例增加的問題，韓國目前正在討論將9級公務員的起薪與最低工資齊平，同時縮短新進公務員升遷的時間。對此，成均館大學（Sungkyunkwan University）的教授具正宇（Koo Jeong-woo，音譯）認為，光是加薪或加速升遷還不夠，公務員的工作環境與職場文化也需要重建，以提升對年輕人的吸引力。