民眾黨9位票選中央委員5人請辭 江和樹：有人擔心台海戰爭要出走
台灣民眾黨今（31）日中午召開中央委員會，傳出5位委員集體請辭，也是中央委員的台中市黨部主委江和樹證實，5位欲辭職的中央委員今天都出席線上會議，他透露這些請辭委員「都是票選出來的，對柯來說非常重要」，意即9位票選產生的中央委員，有一半以上要請辭。
記者顏幸如／台中報導
民眾黨傳出5位中央委員集體請辭，民眾黨新任秘書長周榆修今（31）受訪時透露，中午線上召開中央委員會，一位是個人健康因素，一位是要移民。也是中央委員的台中市黨部主委江和樹表示，要移民的中央委員不信任賴清德執政，擔心未來將引爆兩岸戰爭，已向黨主席柯文哲承諾「等你當選總統我一定回來。」
民眾黨目前有17位中央委員，依官網公佈資料，當然委員7位（黨主席和重要公職人員）、指定委員1位、票選委員9位。江和樹透露，這5位委員「都是票選出來的，對柯文哲來說非常重要」，且5人今天都上線開會，除了要移民和健康出狀況的兩位，「有其他聲音希望這個黨要改變，阿北都聽到了」。
江和樹強調，民眾黨是多元政黨、任何多元的聲音都要容納，他很感謝主席慰留這些委員，希望他們參加2月7日實體會議前「能再考慮一下，為台灣繼續走下去」，若辭意甚堅，將由其他人補上。
據了解，民眾黨票選的中央委員，除了開會決策等義務，每年要繳50萬元做為黨務運作基金，對財力不豐者亦是一項負擔。