中國取消M503航路飛行偏置後共機首擾台！國軍嚴密警戒
中國民航局昨日晚間透過官網發布，自2月1日起取消M503航路自北向南運行的飛行「偏置」措施，並將啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東運行。國防部今（31）日指出，陸續偵獲中共殲-10、運-8及無人機等各型主、輔戰機計22架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。
記者呂炯昌／台北報導
針對中共宣布取消M503航線飛行偏置等舉動，國防部發言人孫立方今日上午表示，台海和平穩定，攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任。中共單方面的蠻橫做法，極易導致緊張情勢升高，衝擊台海安全穩定現狀，北京當局應負起責任，即刻停止此種做法。
國防部強調，國軍備戰不求戰、應戰不避戰，將運用聯合情監偵手段，持續嚴密監偵、掌握台海周邊海、空域動態；並依敵情威脅的變化，採取適切警戒、應處與公告示警措施。針對進入我防空識別區的不明航空器，將依作業程序及突發狀況處置規定應處，確保我領空安全。
國防部下午指出，今日1248時許，陸續偵獲中共殲-10、運-8及無人機等各型主、輔戰機計22架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線，進入我北、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。