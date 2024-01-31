14年新低！主計總處再下修2023年經濟成長率至1.4% 

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主計總處進一步分析，隨人工智慧、高效能運算等新興應用商機活絡，加上傳產貨類出口減幅收斂，去年第4季按美元計價商品出口轉為年增3.34%，來台旅客大幅回升亦挹注服務輸出，惟三角貿易及航運服務持續走緩，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸出成長3.58%，較預測數減少2.38個百分點。
在進口方面，受半導體設備購置緊縮與廠商備料仍疲影響，去年第4季按美元計價商品進口年減11.41%，惟服務輸入隨國人出國增加而持續擴增，併計經所有權調整的商品及服務並剔除物價因素後，商品及服務輸入負成長4.26%，輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長貢獻4.73個百分點。
就內需來看，主計總處概估去年第4季民間消費實質成長5.44%，較預測數增加0.17個百分點，對經濟成長貢獻2.57個百分點，其中國人在國內的消費，由於歲末年終節慶推升民眾消費動能，加上自用小客車與機車買氣持續熱絡，第4季零售業、餐飲業營業額分別年增4.42%及8.88%，陸空客運、旅遊、休閒娛樂等相關服務消費亦持續增溫，加上股市熱度延續，挹注證券交易手續費。
綜計各項消費並剔除來台旅客消費擴增及物價上漲因素後，去年第4季國人在國內的消費成長1.03%，而跨境旅遊熱潮持續帶動國人出國人次提升，第4季國人在國外消費成長3.6倍，旅行支出也同步增加，但不影響整體GDP。
此外，航空業者為應跨境旅遊需求積極擴增運力，加上營業用客車及船舶購置增加，運輸工具投資強勁成長，惟企業製造活動投資動能續呈保守，加上基數較高，去年第4季新台幣計價資本設備進口年減27.51%，國內製造業投資財生產量亦減1.49％，機械設備投資持續縮減，併計各項並剔除物價因素後，概估資本形成實質負成長8.68%，較預測數減少3.86個百分點，對經濟成長負貢獻2.31個百分點。因此，綜計2023年第4季國內需求成長0.42%，對經濟成長貢獻0.39個百分點。