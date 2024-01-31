聯發科陳冠州任營運長、顧大為也協助　這些公司都「雙首長」制！

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其實，聯發科昨（30）日在新竹高鐵辦公大樓的開工動土典禮上，陳冠州與顧大為就雙雙現身，陪伴董事長蔡明介與執行長蔡力行身邊，彷彿預告好消息。
其實，雙首長制在國外行之多年，像是英特爾和高盛，雙雙採用雙總裁制，而微軟、花旗、摩托羅拉也曾有過雙領導制。而國內近年來雙首長制的例子也不少，如2012年3月，台積電就曾實施，還一次三位，當時擔任董事長的張忠謀拔擢時任研究發展資深副總蔣尚義、營運資深副總劉德音與業務開發資深副總魏哲家為共同營運長。
後來，蔣尚義退休，張忠謀也在於2017年宣布隔年2018年6月退休，交棒給劉德音與魏哲家，形成雙首長領導制，而劉德音去年12月宣布今年股東會將退休，魏哲家可望接棒董事長一職。
另外，2017年6月，時任聯電執行長顏博文退休，簡山傑與王石則為共同總經理。而宏碁在2018年11月，也因應集團發展及管理之需，新設「共同營運長」職位，並任命當時的資訊產品事業總經理高樹國，及全球品牌行銷暨策略運籌中心總經理黃資婷共同升任，後來黃資婷在去年5月退休。
聯發科指出，因應公司全球營運規模日益成長，強化經營團隊架構，以更有效地達成集團的中長期策略目標。由總經理陳冠州擔任總經理暨營運長，新任共同營運長及公司執行副總經理暨財務長顧大為近年除了原先的財務、全球行銷等工作外，已在全球車用市場開發、產能及先進製程等供應鏈管理領域，協助執行長蔡力行及總經理暨營運長陳冠州一段時間，後續會更深度協助執行長及總經理暨營運長，進行公司全球營運策略規劃與執行。