獨／李多慧很難留下！樂天女孩將大改組 孟潔等4位成員恐留不住
樂天女孩近期傳出有成員私下接外部廠商活動，導致球團損失，並且跟前領隊浦韋青、經紀人陳元凱有關，兩人都被檢警偵訊，陳元凱遭聲押，浦韋青則是以50萬交保，但4位了樂天女孩成員陳伊、孟潔、林穎樂、李恩菲等，都被列為被告，其他女孩則未涉入，據了解，樂天女孩近期可能會有大動作改組，並且這4位成員幾乎「回不去了」，隨著林襄出走，連韓國女神李多慧也可能離開球隊。
記者吳政紘/台北報導
有相關人士透露，樂天女孩成員私接活動卻沒告知球團，經過檢舉，球團內部也正在研擬，但這4位成員「陳伊、孟潔、林穎樂、李恩菲」雖然都有不少粉絲，可能也要被迫離隊。
樂天女孩私接活動有前例
過去樂天女孩就有成員私接活動未報備，球團少抽成，一定會有影響，最慘就是退團。但這次事件還牽涉到百萬元以上的出場跟相關費用，樂天球團也會求償。
樂天女孩隊長籃籃等可望留下？
樂天女孩日前傳出隊長籃籃等可能出走，不過目前相關人士透露，她留下的機會還是有，加上雅涵等成員也會續留，反而是已經牽扯在案件的女孩，公司可能不予續約。
根據《NOWnews》調查，啦啦隊樂天女孩跳一場賽事的價格約落在5000到10000元之間，樂天女孩是否會從其他球團找到新的成員，還是要重新招募成員，都是可以考慮的選擇。
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