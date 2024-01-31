中國取消M503偏西飛航！民航局嚴正抗議：後果中方承擔

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陳斌華解釋，取消M503航線自北向南運行偏置措施，以及啟用W122、W123銜接航線由西向東運行，是為了緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。
民航局表示，中方上述措施，將使飛航M503、W122及W123的航班，在航路上同時雙向飛航，不僅造成航管困難，而且若遇到不良天候或飛行操作異常，可能導致飛航航班進入我方空域及雙方航班交錯飛航的危險狀況，大幅升高飛安風險。
民航局指出，依國際民航組織劃設新航路的規範，增、減或修改航路須與途經地區及有關各方協商。我方因飛安疑慮曾要求中國與我就前述航路進行溝通，104年3月雙方同意M503航路在實際飛行時將往中國大陸方向西移6浬，並採由北向南單向航行，遇緊急情況時一律向西偏航，W121、W122及W123三條航路不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。
民航局解釋，M503航路距台北飛航情報區邊界最近處僅4.2浬，W122航路緊鄰我馬祖終端空域邊界南緣，相距約2.8浬；W123更貼近我金門終端空域，最近處僅間隔1.1浬，在雙方空域間隔甚小下，尤須關注飛安問題。然而，中國民航部門罔顧飛航安全且漠視雙方104年3月29日之溝通結果，自107年1月4日起，在未經溝通情況下片面開通M503由南向北及W121、W122及W123由東向西飛航，致使我飛航情報區西緣及金、馬終端空域增加作業複雜度及飛安風險。
昨日中國方面進一步宣布M503航路不再帶偏西飛航及啟用W122、W123由西向東飛航，民航局認為，這使航管困難及飛安風險進一步升高，「這等不負責任的作為，不僅嚴重影響我既有金門、馬祖航路之飛航安全，同時也升高區域飛航的風險，其可能產生的後果，必須由中方承擔」。
民航局強烈要求中方依國際規範就相關航路的使用儘速與我方展開溝通，建立雙方航管單位的作業協調程序。 另為確保台北飛航情報區及馬祖、金門民用航空器運作安全，已要求所屬航管單位持續嚴密掌握相關航班飛航狀況，遇有航空器接近我方空域，即向中方航管單位強烈要求其將該航空器帶離等因應措施。此等暫行因應措施將一直持續執行到中方願意與我方進行協商，並能確保飛航安全為止。