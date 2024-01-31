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過年「藥箱」大掃除過期藥別亂丟　藥水勿倒馬桶需「放、倒、丟」

▲過年大掃除，家中的「醫藥箱」也應該巡一巡，避免誤食、誤用過期藥品。（圖／示意圖翻攝pixabay）
▲過年大掃除，家中的「醫藥箱」也應該巡一巡，避免誤食、誤用過期藥品。（圖／示意圖翻攝pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

過年大掃除，家中的「醫藥箱」也應該巡一巡，像是止痛藥、感冒藥、胃腸藥、皮膚藥膏、藥水等各式常用藥品，或是慢性病連續處方用藥，過期就應該要丟棄了。但面對不同藥品，到底該如何正確存放，才能確保品質與療效，且如果已經過期該如何妥善丟棄？食藥署提醒，過期藥丸、藥粉直接丟到垃圾桶即可，但藥水不可倒進馬桶或是流理台，應該倒在尿布、咖啡渣、茶葉、報紙等吸水材質內並放進夾鏈袋後丟棄，對於環境更加友善的丟棄方式。

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🟡7種常用藥品保存方式

一般藥品通常存放於室溫下即可，除非特別標示才需存放於冰箱冷藏(2-8℃)，否則保存於冰箱反而容易讓藥品受潮變質。

📍口服錠劑或膠囊：盡可能用原包裝保存，建議保存期限為從開封後或調劑日起算半年內服用完畢。

📍外用藥膏：開封後可於室溫存放至多半年，不建議分裝成小罐。藥品的外觀若出現破損，藥膏變色、變硬或發臭等，就應避免使用。

📍眼藥水（膏）：開封後1個月後丟棄，部分眼藥水需要冷藏保存。

📍藥水：糖漿藥水放冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異。

📍磨粉藥品：藥品經過磨粉後易受潮變質，建議僅於醫師開立的天數內服用，若沒服用完應直接丟棄。

📍栓劑：除非特別說明應冷藏保存，請將栓劑連同藥袋放置於室溫且陰涼乾燥處儲存，若出現變質或外觀異常，則不建議繼續使用。

📍胰島素：在未開封時須冷藏保存，且可放至包裝上的有效期限。若已開封或常規使用中，則依廠牌不同，通常可在低於30℃的室溫下保存4-6週。

▲現代人長時間使用3C產品，更容易出現眼睛乾澀的狀況。（圖／Shutterstock）
▲眼藥水基本上開封1個月後，即便沒有用完也應該要丟棄。（圖／Shutterstock）
🟡藥品處理3步驟：「放、倒、丟」

 藥品過期或想丟棄時，除非是特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品等需要拿回醫院回收之外，一般居家藥品可透過以下步驟來進行廢棄處理：

 📍藥水丟棄3步驟：
放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。
倒：將藥水倒入袋中後確實密封。
丟：將密封袋丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。

📍膠囊及錠劑：直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。
 

▲台北市藥師公會藥師蘇柏名進一步示範，民眾可利用居家常見的尿布、咖啡渣、茶葉等，放進夾鏈袋或是塑膠袋中，再倒入藥水，將袋子密封後就可丟進垃圾桶，藥水瓶也可以依照規定回收，對環境較為友善。（圖／記者許若茵攝，2023.02.15）
▲台北市藥師公會曾經示範藥水的丟棄方式，可利用尿布、咖啡渣、茶葉等，放進夾鏈袋再倒入藥水，將袋子密封後就可丟進垃圾桶，對環境較為友善。（圖／NOWnews資料照片）

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