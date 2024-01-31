過年「藥箱」大掃除過期藥別亂丟　藥水勿倒馬桶需「放、倒、丟」

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一般藥品通常存放於室溫下即可，除非特別標示才需存放於冰箱冷藏(2-8℃)，否則保存於冰箱反而容易讓藥品受潮變質。
📍口服錠劑或膠囊：盡可能用原包裝保存，建議保存期限為從開封後或調劑日起算半年內服用完畢。
📍外用藥膏：開封後可於室溫存放至多半年，不建議分裝成小罐。藥品的外觀若出現破損，藥膏變色、變硬或發臭等，就應避免使用。
📍眼藥水（膏）：開封後1個月後丟棄，部分眼藥水需要冷藏保存。
📍藥水：糖漿藥水放冰箱可能會產生沉澱，建議放室溫即可，開封後當次治療期間未使用完就要丟棄。粉泡藥水依藥品不同而有所差異。
📍磨粉藥品：藥品經過磨粉後易受潮變質，建議僅於醫師開立的天數內服用，若沒服用完應直接丟棄。
📍栓劑：除非特別說明應冷藏保存，請將栓劑連同藥袋放置於室溫且陰涼乾燥處儲存，若出現變質或外觀異常，則不建議繼續使用。
📍胰島素：在未開封時須冷藏保存，且可放至包裝上的有效期限。若已開封或常規使用中，則依廠牌不同，通常可在低於30℃的室溫下保存4-6週。
🟡藥品處理3步驟：「放、倒、丟」
藥品過期或想丟棄時，除非是特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品等需要拿回醫院回收之外，一般居家藥品可透過以下步驟來進行廢棄處理：
📍藥水丟棄3步驟：
放：將吸水物質，如砂土、咖啡渣、貓砂、茶葉、報紙等，放進夾鏈袋或塑膠袋中。
倒：將藥水倒入袋中後確實密封。
丟：將密封袋丟進垃圾袋隨一般垃圾焚化處理，其他藥品包裝或容器則依規定進行回收。
📍膠囊及錠劑：直接丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理。