陳美鳳辣露「纖腰長腿」吊鋼絲！浪漫粉紅捲髮撞臉LISA 性感爆表
民視過年除夕特別節目《2024民視第一發發發》將於2月9日晚上播出，在「龍王降臨之龍鳳呈祥」單元中，邀請到「綜藝天王」胡瓜與「最美歐巴桑」陳美鳳世紀合體，帶領蘇晏霈、劉至翰、陳又榕、苗真、潘柏希等鳳凰藝能群星，一同陪伴觀眾守歲過新年。
記者張芸婷／綜合報導
一開場陳美鳳以浪漫粉紅短捲髮、鑽石長鏈貼身短洋裝性感登場，並用一大片白色布幕圍住全身，透過光照透視展現她婀娜多姿的身材，引人無限遐想。化身龍王的胡瓜（瓜哥）則是穿上太空裝帥氣從高空太空漫步飛到舞台中央，秀出科技感十足的舞蹈，炸裂舞台的氣勢，讓現場觀眾尖叫聲連連。最後陳美鳳從高空中猶如「雪白鳳凰」從天而降，與「霸氣龍王」胡瓜合體，兩人的世紀同框畫面，震撼眾人。
受訪時胡瓜與陳美鳳都表示，一年一次的合作覺得很感動、很開心，且參與這次舞台的表演者們也都非常認真準備整體造型、妝髮，以及舞台表演，兩大天王天后與鳳凰藝能群星們，為完美呈現舞台表演，一起練習不下數十次，希望能帶給觀眾最精彩的過年特別表演，展現出滿滿誠意。精彩節目將在2月9日晚上6點半，於民視頻道播出。
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