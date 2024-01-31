巧連智最新3聲明曝！承諾出刊至2025年 巧虎周邊、舞台劇皆持續
《巧連智月刊》在台灣已經發行長達35年，近期卻宣布商品將轉型，從3月起停止受理新訂閱和續訂，瞬間引發大批家長上網搶購續訂，不少版本更已經銷售完畢。而今（31）日晚間，日商倍樂生再度發出3大聲明，承諾月刊會如期出刊至2025年，同時巧虎周邊、舞台劇等都會持續營運。
記者潘毅／綜合報導
巧連智指出，近期公布月刊停止接受訂閱的消息後，官網及客服專線湧入大量詢問，如有服務不周之處，還請顧客見諒。它們也表示，35年來秉持著對客戶權益的承諾，致力於維護品牌的聲譽。巧連智保證，已完成訂閱及訂閱期間的訂戶都可以放心，公司承諾《巧連智月刊》到2025年3月號最後一期，都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響；訂閱期間的影音服務也不受影響。
此外巧連智的聲明中也提到，巧虎的商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞臺劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業，後續也持續運營。
巧連智聲明完整如下：
巧連智對客戶權益的承諾
親愛的大朋友、小朋友：
近日巧連智公布月刊停止接受訂閱的消息，讓官網及客服專線湧入大量詢問，如有服務不周之處，請您見諒！
這35年來，巧連智一直秉持著對客戶權益的承諾，並致力於維護品牌的聲譽。針對眾多關心的議題，我們特別向大家做出以下說明：
1、已完成訂閱及訂閱期間的訂戶們請放心，公司承諾巧連智月刊到2025年3月號最後一期的月刊都會如期出刊及寄送，訂戶權益及小朋友的學習都不受影響。
2、訂戶訂閱期間之影音服務皆不受影響。
3、巧虎商品、英語/語文/數學等學習商品、巧虎舞臺劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道等事業也持續運營中。
透過書本親子共讀一直以來是巧連智最主要的商品設計理念。月刊形式商品的轉型並不是以全面數位化為考量。
未來仍會以多元媒材的方式，提供孩子最適合的學習體驗。
謝謝家長的關心，讓我們一起為孩子創造美好的生活
日商倍樂生 巧連智