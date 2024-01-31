亞幣中最弱！新台幣重貶1.39角 累計1月更大貶了5.66角
台股失守萬八，終場大跌145.07點，收在17889.56點，外資及陸資賣超台股逾124億元，新台幣兌美元今（31）日也重貶1.39角，收31.301元，單日貶值0.44%，若與其他主要非美貨幣相較，新台幣表現最弱，貶幅排第一。累計1月新台幣兌美元更大貶了5.66角，從去年12月29日封關價30.735元一路貶到31.301元，貶幅1.84%，但日圓貶最多4.41%、韓元也貶了2.95%。
記者顏真真／台北報導
在市場靜待美國聯準會公布最新利率決策之下，美元指數小跌0.11%，非美貨幣也走弱，根據央行統計，以台北外匯市場下午4點收盤價來看，今日貶幅最大的就是新台幣，重貶1.39角收31.301元，單日貶值了0.44%，再來是韓元，從1329.4貶至1334.6兌1美元，貶值了0.39%，再來是日圓，也從147.22來到147.65兌1美元，貶值了0.29%。
另外，新加坡幣兌美元從1.3393貶至1.3406，貶幅0.1%；歐元兌美元貶值了0.06%，從1.0823貶至1.0816價位；人民幣也從7.1773貶至7.1795兌1美元，也貶了0.05%，越南盾則持平。
若就1月表現來看，新台幣單月貶值1.84%，從30.735元貶到31.301元，但貶最多的是日圓，從141.41貶到147.65兌1美元，1月大貶了4.41%，再來是韓元也從1296.3貶到1334.6兌1美元，也貶值了2.95%，另外新加坡幣也貶了1.66%，人民幣貶了1.23%。