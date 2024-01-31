亞洲盃男籃／中華隊培訓名單出爐！「CBA三俠」入選　2職籃共14人

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根據媒體報導，目前亞洲盃的培訓名單中的人員包括，台灣兩職籃P.League+和T1合約內的球員，UBA的學生球員，以及CBA聯賽的球員，還有歸化球員。
台灣職籃：高錦瑋（T1台啤雲豹）、林信寬（T1台啤雲豹）、谷毛唯嘉（T1台鋼獵鷹）、林秉聖（T1台新戰神）、阿巴西（T1中信特攻）、謝亞軒（T1中信特攻）、譚傑龍（T1中信特攻）、邱子軒（T1高雄全家海神）、胡瓏貿（T1高雄全家海神）、林俊吉（PLG福爾摩沙夢想家）、蘇士軒（PLG新北國王）、戴維斯（PLG新北國王）、曾祥鈞（PLG富邦勇士）、林正（PLG桃園領航猿）
UBA大專籃球聯賽：游艾喆（UBA政治大學）、宋昕澔（UBA政治大學）、江均（UBA輔仁大學）
CBA：陳盈駿（CBA廣州龍獅）、林庭謙（CBA天津榮鋼）、劉錚（CBA上海大鯊魚）
SBL超級籃球聯賽：張家禾（SBL台銀）、陳侑昫（SBL台銀）、王皓吉（SBL台啤）
歸化球員：阿提諾
亞洲盃資格賽第一階段於2月22日展開，第二階段則是11月21日，第三階段則要到明年2月20日才會進行。這次亞洲盃小組賽，與中華隊同屬B組的有紐西蘭、菲律賓、香港被。前兩名可以直接晉級，第3名則要和其他6組的第3名球隊進行附加賽，爭取最後名額。