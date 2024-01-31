特企／《蔚藍檔案》全新活動劇情　同步導入甄選招募助新手打基礎

除了活動劇情更新外，也同步推出隸屬於「三一綜合學園」的「憂(泳裝)」、「日向(泳裝)」兩名新學生。「憂(泳裝)」為貫穿攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能：無人島咖啡廳」時，會將圓形範圍內除自己以外的4名我方移動到自己的位置後增加貫穿特效。「日向(泳裝)」則為爆發攻擊類型的特殊學生，使用「EX技能：激烈的冷水澡」時，可對圓形範圍內的敵人造成攻擊力比例的傷害，並最多無視敵人80%的防禦力，是相當強力的技能。
除此之外，許多便利性的功能也透過更新套用至遊戲中。首先是將原有的新手教學招募改版為甄選招募，幫助新手玩家能夠更順利地打好遊戲基礎。新手教學結束後進行的10次免費招募，最多可以重新進行9次，獲得心儀的招募結果時，可以先行儲存進行最終選擇。再來就是刪除了主要遊戲內容「任務」的Sub關卡，將原有的獎勵分配到Normal關卡中，讓玩家們能夠更加直覺地進行遊戲。除此之外，還有新增可以在簡介或ID卡確認到的「稱號」系統，以及擴張帳號等級上限至87級。
Nexon為紀念本次更新，將進行提供免費招募100次的活動至2月8日上午9點59分。活動期間內，每天登入遊戲將會發送免費招募10次，而2月7日登入時，更會贈送免費招募20次。除此之外，在2月6日以前登入遊戲即可獲得獎勵青輝石1,200個。更多有關《蔚藍檔案》本次活動劇情與新學生更新的詳細內容請至官方粉絲團進行確認。
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