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黑心超市竄改效期再上架　負責人200萬交保

▲高雄市「生鮮先生」遭檢舉竄改有效期限，高雄地檢署日前接獲檢舉於29日會同衛生局人員前往門市稽查。(圖／高市府衛生局提供)
▲高雄市「生鮮先生」遭檢舉竄改有效期限，高雄地檢署日前接獲檢舉於29日會同衛生局人員前往門市稽查。(圖／高市府衛生局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄「生鮮先生」連鎖超市販售改標生鮮食品！日前遭人檢舉將過期食品改標重新上架，高雄地檢署日前接獲檢舉於29日會同衛生局人員上門市稽查，其中鍾姓負責人、黃姓店長分別諭令200萬、20萬交保候傳，其餘3店員請回。同時，高市府衛生局也立即將涉嫌食品全數封存，責令業者自113年2月1至2月29日停業，以保全證據。

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▲衛生局將涉嫌食品全數封存，責令業者自113年2月1至2月29日停業，以保全證據。(圖／高市府衛生局提供)
▲衛生局將涉嫌食品全數封存，責令業者自113年2月1至2月29日停業，以保全證據。(圖／高市府衛生局提供)
高雄地檢署日前接獲「生鮮先生」連鎖超市疑有販售過期冷凍食品，立即組成專案小組偵辦，經蒐證後於今年1月29日，由高雄市調查處會同高雄市政府衛生局、食藥署南區管理中心，兵分三路至高雄市鼓山區、苓雅區等該超市總(分)店進行稽查。

▲日本仙波糖紅豆銅鑼燒：業者無法提供外包裝原效期，確切效期仍待調查釐清。(圖／高市府衛生局提供)
▲日本仙波糖紅豆銅鑼燒：業者無法提供外包裝原效期，確切效期仍待調查釐清。(圖／高市府衛生局提供)
販售貯存逾有效日期、有效日期與進口報告單不符及無中文標示之違規食品，衛生局現場立即封存涉案食品6項，計184包共13.20公斤，全案已由臺灣高雄地方檢察署偵辦，並傳訊嫌疑人5人到案說明。

▲丹麥皇冠豬梅花: 1/29稽查當下已逾期。(圖／高市府衛生局提供)
▲丹麥皇冠豬梅花: 1/29稽查當下已逾期。(圖／高市府衛生局提供)
高雄地檢署表示，經昨(30)日偵訊後認為鍾姓負責人、黃姓店長均涉犯違反食品安全衛生管理法、刑法加重詐欺、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員予以請回。

高雄地檢署指出，該案鍾姓負責人在高市高價住宅區周邊開設多間「生鮮先生」連鎖生鮮超市，標榜販售商品為國外進口之生鮮，與黃姓店長均明知超市冷凍庫所存放之烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒與各類生鮮肉品及火鍋料等食品之實際保存期限不滿1年。

鍾姓負責人為牟取不法利益，先將各類食品拆封並以透明真空袋分裝後，待要上架販售時，再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限之標籤，貼於包裝上，在3家門市上架販售予不知情之消費者。

同時，高雄地檢署已通知衛生單位人員行政封存現場查獲之問題產品，並協助處理過期商品下架事宜，目前全案檢察官亦將積極追查，以釐清被害消費者人數、與相關不法獲利。

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