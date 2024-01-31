黑心超市竄改效期再上架　負責人200萬交保

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販售貯存逾有效日期、有效日期與進口報告單不符及無中文標示之違規食品，衛生局現場立即封存涉案食品6項，計184包共13.20公斤，全案已由臺灣高雄地方檢察署偵辦，並傳訊嫌疑人5人到案說明。
高雄地檢署表示，經昨(30)日偵訊後認為鍾姓負責人、黃姓店長均涉犯違反食品安全衛生管理法、刑法加重詐欺、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員予以請回。
高雄地檢署指出，該案鍾姓負責人在高市高價住宅區周邊開設多間「生鮮先生」連鎖生鮮超市，標榜販售商品為國外進口之生鮮，與黃姓店長均明知超市冷凍庫所存放之烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒與各類生鮮肉品及火鍋料等食品之實際保存期限不滿1年。
鍾姓負責人為牟取不法利益，先將各類食品拆封並以透明真空袋分裝後，待要上架販售時，再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限之標籤，貼於包裝上，在3家門市上架販售予不知情之消費者。
同時，高雄地檢署已通知衛生單位人員行政封存現場查獲之問題產品，並協助處理過期商品下架事宜，目前全案檢察官亦將積極追查，以釐清被害消費者人數、與相關不法獲利。