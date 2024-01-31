聯發科全年EPS 48.51元、史上第三！展望今年是「成長年」

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聯發科去年全年營收達4334.46 億元，年減21%，毛利率47.8%、營益率16.6%雙雙年減，全年稅後純益771.91億元，年減34.9%，全年淨利率17.8%，年減3.8個百分點，全年每股稅後純益48.51元。
2023年第四季營收高於營運目標，毛利率達到營運目標的高標。主要是來自5G和4G手機需求，及旗艦晶片天璣9300的成功放量，其市佔率持續提升。至於2023年全年，聯發科技旗艦手機晶片營收強勁成長70%，營收貢獻超過10億美元。
展望2024，聯發科認為將是成長的一年，也是聯發科技下一個成長階段的開始！聯發科指出，公司積極與全球客戶合作，尋求在旗艦級手機晶片、無線連結、企業級 ASIC、車用電子及ARM架構運算領域的成長機會，其中幾項業務預計將自2025 年底進入量產，相信2024年將是聯發科技下一個成長階段的開始。
聯發科預期整體市場需求將適度改善，手機旗艦晶片的市佔率拓展、各類裝置的持續技術升級需求，包括手機升級 5G、無線及有線連網技術升級、WiFi 7、10GPON和運算裝置導入生成式AI等，都是聯發科技2024年的成長動能。
至於怎麼看AI？聯發科認為公司處於極佳的戰略位置以抓住未來成長機會。在邊緣運算，聯發科技是全球少數擁有廣泛且可規模化的邊緣AI產品組合的公司，橫跨智慧型手機、運算裝置、機器人及汽車等領域，並與全球生成式 AI 生態系夥伴緊密合作。
而在雲端運算，聯發科技擁有策略性布局的高速傳輸112G 和 224G SerDes IP，以及在先進製程技術、小晶片(chiplet)架構設計及先進封裝的堅強能力，也提供用於資料中心運算和存儲相關的電源管理解決方案。甚至在邊緣裝置與雲端之間的資料傳輸，聯發科技領先的無線及有線連結解決方案也扮演關鍵角色。