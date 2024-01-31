台新女子路跑專屬訓練營！AR配速員、田鴻魁陪妳一起挑戰不可能
鼓勵女性積極參與運動、勇敢做自己的台新女子路跑賽，將於3月24日臺中、4月14日臺北進行兩場賽事。為此訓練夥伴adidas Runners Taipei特別開辦為期5週臺中場及6週臺北場，每週一次的女性專屬訓練營，即日起開放參賽者報名，賽事官方配速團隊也會參與團練，陪妳從練習場一路跑到賽道上。此外，主辦單位力邀主播田鴻魁（魁哥）、創作歌手黃玠及4位跑班教練擔任臺北場特邀配速員，目的就是要讓女孩們安心上路、無痛完賽！詳情請見FB官方粉絲頁（https://www.facebook.com/WomenRunTPE）。
記者吳政紘/綜合報導
年後率先登場的臺中場訓練營將從2月21日起每週三晚上7點開練，從臺中市政府前廣場出發，繞行七期市政路段周邊。臺北場則是從2月27日開始，每週二晚上7點在森林跑站集結出發，繞行大安森林公園訓練。訓練營全程由AR專業教練帶領配速員陪伴，從暖身運動、呼吸調節到跑步節奏優化，循序漸進地讓跑者們達到最佳的跑步狀態，訓練的目的不在競爭、而是一起突破，透過訓練激發潛力，姐妹們要一起美美的突破終點拱門。
女性專屬賽事
台新女子路跑賽是一場專屬女性的賽事，男性朋友在不能上場的情況下，多半選擇場邊加油、終點送水遞毛巾等方式參與，為了增加女孩完賽的信心，今年臺北場找來6位特邀配速員陪伴並協助大家穩健配速，10K——黃玠、21K——鄭子健、張哲豪、何政毅、田鴻魁、蔡孟儒。
鄭子健是adidas Runners Taipei總教練，也是前台灣長跑國手，曾經稱霸各大田徑與路跑賽事，這次將擔任半程馬拉松1小時30分的配速員。為了迎接這次的挑戰，他也重拾訓練菜單，並報名臺北國道馬拉松以賽代訓，屆時將在最前線帶領從2017年組成的adidas配速團隊，幫助更多喜歡跑步的人奔向目標。
「魁哥」田鴻魁擔任配速員
從主播台到馬場，知名體育主播田鴻魁「魁哥」開始跑步已將近四年，平時會透過Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」和社群，與跑友們分享自己的跑步生活。這次台新女子路跑特別邀請到魁哥擔任半程馬拉松2小時配速員，帶領大家平安衝線。
創作歌手黃玠、因為愛上跑步而創作單曲《好好聽》
「跑操場真的好好玩，跑河邊也很好玩。」10公里組特邀配速員——創作歌手黃玠，因為愛上跑步而創作單曲《好好聽》，經常在社群平台力邀歌迷朋友和他一起來跑步。經過短短幾個月的訓練就在去年底打破個人半馬PB，有著破二實力的黃玠這次來到台新女子路跑10公里組，擔任跑者們1小時配速列車員，也誠摯邀請歌迷朋友們一起參賽一起跑！
2024台新女子路跑賽報名開放至2月15日（四）下午5點，團體報名可享有專屬優惠，6人（含）以上團報者，每人提供LERICKSON美國時尚髮飾一條；30人（含）以上團報者，可享免費物資宅配（限集中寄送統一地址）及3米3團體休息帳一頂，更多詳細資訊可上活動官網查詢。https://www.womenruntpe.com/