曾選這號中5千！店狗柴犬對他連叫9聲 年輕男再挑幸運號刮中百萬
台灣彩券公司今（2024）年春節推出的限量「2000萬超級紅包」，由於百萬以上獎項、總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂，其中三獎100萬元多達1000個，也持續傳出刮中大獎的好消息，其中新北市有1名年輕男性，將結婚紀念日9號視為幸運號碼，也曾挑9號刮中5千元，這次購買「2000萬超級紅包」猶豫要不要再挑幸運號9號時，店狗柴犬突然對他連叫了9聲，他覺得是個提示，果不其然真的幸運刮中100萬元。
記者顏真真／台北報導
根據位在新北市中和區新生街的希旺彩券行王小姐轉述，這名刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒，是一名年輕男性常客，經常下班到店內玩刮刮樂，因為他跟老婆的結婚紀念日是9號，曾經挑9號的刮刮樂中了5千元，因此，早已認定是自己的幸運號碼。
不過，這次他到店裡要買春節限定的「2000萬超級紅包」時，卻猶豫很久是否要挑選9號，此時店狗柴犬「嚕嚕」突然向這位幸運兒接連叫「汪（旺）」了9聲，讓他感覺嚕嚕在給「提示」，果不其然真的幸運刮中100萬元的獎金，開心直呼「都是柴犬嚕嚕帶來的靈感」，真的是嚕（台語「刮」諧音）到大獎。