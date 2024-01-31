LINE貼圖被拿來嚇人！他驚見「小強狂爬」比鬼可怕 超狂價格曝光
LINE是台灣民眾最常使用的通訊軟體，使用比例高達97.7%，幾乎人人都會用。而LINE除了日常辦公之外，也會拿來聯繫親友、另一半，因此上面許多可愛貼圖也成為龐大商機。但近期就有民眾發現LINE貼圖被拿來嚇人，甚至出現「比鬼可怕」的版本，畫面曝光也引發討論。
記者潘毅／綜合報導
一位民眾在臉書社團「爆廢公社二館」分享，他無意間發現了一系列貼圖，內容充滿大蟑螂，且一按下還會變成全螢幕型態，還有製作動畫，就像在螢幕上爬動的感覺，而一組價格更是高達170元台幣，這讓他不禁想問：「我就問，這種貼圖有人會買嗎？而且還不便宜」。
❗以下有圖慎入
不少網友看完後也紛紛驚呼：「170元，我寧可拿去吃夜市牛排」、「蟑螂對我來說比鬼恐怖」、「很多人會拿來嚇朋友吧，還是有它的市場在，娃娃機都有人夾衛生紙了」；也有愛用者分享使用心得，「我買的是另一個蟑螂系列，然後就被妹子封鎖了」、「拿來送朋友的吧」。
實際查看LIN貼圖小舖，會發現其實這種「大蟑螂」貼圖系列，還不止推出一款，甚至還有老鼠、香腸等等奇怪的主題，售價從150代幣（台幣100元）至250代幣（台幣170元）不等。
其實除了蟑螂、老鼠系列之外，近期還有製作者推出鬼片系列的滿版動態貼圖，主要用途都是拿來嚇朋友，若害怕的朋友，其實也有辦法可解決，只要到LINE「設定」點選「貼圖」，之後按下「自動播放特效」，最後再點選關閉「全螢幕貼圖／特效貼圖」，就可以避免被上述貼圖所驚嚇到。