川普政府重界定中國政治地位！余茂春：認定中國對美是頭號威脅

我是廣告 請繼續往下閱讀
余茂春表示，台灣社會熱烈討論國家大事、民主機制健全，這就是民主的真諦，近期他也發表文章認為「台灣選舉給全世界上了一課」，美國應可引以為鑒，上午他和總統蔡英文見面時也提到，台灣可以對世界的民主做出非常大的貢獻，「大家覺得台灣是小島，實際上台灣並不小，台灣對世界的影響力遠遠超過地域和人口」。
余茂春指出，川普政府時期美國最重要的外交成就，在於重新界定了中國在世界地緣政治的地位，認定中國對美國、對世界都是頭號威脅，「中國戰略意圖非常明顯，已不只是地區性的威脅、而是全球性的威脅」。
余茂春認為，中國打破了國際現實秩序，中國想讓世界形成對中國經濟、技術上的依賴，例如一帶一路；而美國採取的政策是全球策略，是想把全世界的民主國家聯合或志同道合國家連結在一起，而台灣在之中是很重要的。
余茂春說，儘管很多人認為川普說話很直，但其背後都有重要的戰略考量，包括在任內將美國的戰略中心，從歐洲、中東轉移到中國，例如他「負責任地撤出北約」，讓北約成員國重新思考自己在能源、經濟、軍事面對外國的依賴，重新界定自己的能力和立國根基，日本政府也調整國防戰略並提高國防經費。
談及台灣地位和外交關係，余茂春也以「半夜的路口」妙喻，認為台灣可以反其道而行，爭取立陶宛、捷克等友好國家來建立外交關係，「半夜兩點鐘的熱鬧馬路，車很多、紅燈一直亮無法通過，但你也知道根本就沒有危險，大家很遵守規則」，中共不斷削弱台灣的邦交國，但只要有一個國家邁出了第一步，情況就會不一樣。
賴怡忠則說，拜登政府讓台海安全開始國際化，使許多國家進到這個議程，台灣地緣戰略平衡的局勢也因此和歐洲、中東發生的事件連結更為緊密，不能再視為各自區域單獨處理事情，這也是台海局勢和過往不同之處。
董思齊提到，當中國對全球威脅變成常數，面對台海安全國際化、中國經濟下行，包括韓國在內等國家也提出自己的印太戰略，這表示全球的局勢正在轉變，而台灣也應該要有所因應。