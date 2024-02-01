韓國瑜當選立法院長！國會「偽藍白合」成定局　賴清德壓力山大

資深媒體人黃揚明則指出，未來國會運作，韓國瑜並非重點，關鍵還是在藍綠白三黨的朝野協商機制，若能成功建立好的模式和溝通管道，讓各法案在推動時，朝野不需要進行激烈對抗，那韓國瑜就能發揮很好，反之，民眾黨就會成為藍綠在議題間的和事佬或是關鍵少數，韓國瑜的立院龍頭角色，相較之下就沒這麼重要了。
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黃揚明表示，韓國瑜身為非執政黨的國會龍頭，如何建立良好的朝野協商機制肯定是首要課題，不過決定國會未來走向的並非韓國瑜，而是三大黨的主要成員能夠斡旋出各自扮演的角色為何。如果一堆議題時不時就要甲級動員，那韓國瑜在國會中影響力也拉不起來，此外，執政的民進黨是否會讓韓國瑜兼任台灣民主基金會董事長，也是朝野是否要合作的一大觀察點。
以往台灣民主基金會董事長照慣例都是由立法院長兼任，主要負責推動與世界各國民主組織建立結盟關係，若民進黨同意韓國瑜兼任董事長，表示尊重他國會龍頭的職位，也可以看出朝野間未來在議題上有更多談判空間，但若民進黨破例不讓韓國瑜兼任，那未來的立法院絕對是烽火連天。
爭取下次執政！立法院成國民黨反攻起點
鈕則勳提到，民眾黨提名黃珊珊、韓國瑜當選院長，實際上都給予賴清德政府壓力，對國民黨而言，本屆國會就是反攻民進黨的起點，用現在的局勢逼迫賴清德交出政績，只要賴清德繳不出好的成績單，2026年地方首長、2028年總統大選，就會是國民黨真正在意的主戰場。
此外，鈕則勳也分析，除了韓國瑜當選立法院長，江啟臣擔任副院長也有很重要的「中壯接班」意義，江啟臣能更名正言順帶領國民黨團的許多年輕新科立委們，只要問政能做出績效，搭配給予賴清德的壓力，或許就能彌補一部分年輕票盤的弱點。
民眾黨拒當小綠、小藍 提名黃珊珊是不得不的選擇
從大選結束後，扮演關鍵少數的民眾黨就提出4項國會改革要求，希望藍綠兩黨給予回應，到後期藍綠分別拜會，但民眾黨仍選擇自推人選角逐立法院長。鈕則勳強調，此舉「象徵意義大於實質意義」，民眾黨主要是希望凸顯政黨主體性、並貫徹「跳脫藍綠、走自己的路」理念。
此外，民眾黨不會希望自己身為第三大黨，一進國會卻馬上被貼上小綠或小藍的標籤。黃揚明提到，這樣的做法未來在議題討論上，也不會有預設立場的問題；鈕則勳則認為，民眾黨推出一定不會贏的黃珊珊，其實也構成國會的「偽藍白合」，目的就是為了給賴清德壓力，鈕則勳形容：「柯文哲就像一把立院屠龍刀，不斷用飢餓行銷，逼迫藍綠做出抉擇。」
不過，高雄大學政治法律系教授廖義銘表示，雖然各黨推派立法院長參選人選都有其背後目的，但民眾黨推出新科立委，還不完全熟悉國會運作的人選，難免會讓部分民眾感到反感。
廖義銘認為藍綠白三黨對立法院長位置的追求，都是以「急於搶功、獲取利益」為出發點，對未來的國會運作幫助不大，三黨不過半在台灣對法案的推進「暫時沒有樂觀的理由」。