國際動漫節明登場！世貿爆夜排潮　屏東漫迷「來回10小時」搶福袋

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其中來自屏東的黃先生表示，自己從30日清晨就來到現場，雖然來回要將近10小時的車程，但也不滅他想要搶購心儀商品的熱情，他把目標鎖定在木棉花的《葬送的芙莉蓮》、《刀劍神域》福袋，逛完漫展後也會在台北逛一逛再回屏東。
而來自台中的黃同學今年高三，相揪3個同學一起北上排隊，今年選在開展前一天早上（31日）就來到展場排隊，他也透露「往年熱門的加購商品都是第一天就缺貨」，因此到場夜排就為了搶在第一時間擠進展場，目標入手角川代理的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》周邊商品，超熱血的兩天一夜快閃台北，直接夜宿世貿一館門口，明天買到喜歡的商品就要立刻回去台中。
另外，也可以看到隊伍中有不少鐵粉帶了大行李箱排隊，摩拳擦掌準備在漫展第一天大肆搶購心儀的商品。
本屆台北國際動漫節，將在2月1日至5日止在世貿一館熱情登場，一連五天傳遞愛動漫的能量，共有110家廠商、約800個攤位共襄盛舉，較前屆成長近3.5成，為歷屆最大之動漫盛會！預估參觀人潮可達47萬人，創造約二億商機。
🔵【2024台北國際動漫節】
活動時間：2023/2/1(四)~2/5(一) 10:00~18:00
活動地點：世貿一館（台北市信義路五段5號）