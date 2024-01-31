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國際動漫節明登場！世貿爆夜排潮　屏東漫迷「來回10小時」搶福袋

▲第12屆台北國際動漫節來了！即將在2月1日至5日於世貿一館熱情登場，展場有不少民眾熱血夜排。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲第12屆台北國際動漫節來了！即將在2月1日至5日於世貿一館熱情登場，展場有不少民眾熱血夜排。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

第12屆台北國際動漫節將於明（1）日至5日，在世貿一館熱情登場，今年共有110家廠商、約800個攤位共襄盛舉，較前屆成長近3.5成，為歷屆最大之動漫盛會，預估參展人潮可達47萬人。今（31）日業者直擊會館已經有不少漫迷聚集夜排，其中來自屏東的黃先生，來回就將近要10小時的車程，並從30日清晨就開始排隊，目標就鎖定在木棉花，要搶《葬送的芙莉蓮》、《刀劍神域》福袋。

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動漫界年度盛事國際動漫節又來了！每年開展前一天都會有熱血漫迷到場排隊，就為了搶到自己心儀的商品。記者今（31）日來到世貿一館，也看到不少民眾準備袋子、行李箱、野餐墊等裝備準備夜排，今年尤其有許多外縣市的漫迷北上排隊。

其中來自屏東的黃先生表示，自己從30日清晨就來到現場，雖然來回要將近10小時的車程，但也不滅他想要搶購心儀商品的熱情，他把目標鎖定在木棉花的《葬送的芙莉蓮》、《刀劍神域》福袋，逛完漫展後也會在台北逛一逛再回屏東。

而來自台中的黃同學今年高三，相揪3個同學一起北上排隊，今年選在開展前一天早上（31日）就來到展場排隊，他也透露「往年熱門的加購商品都是第一天就缺貨」，因此到場夜排就為了搶在第一時間擠進展場，目標入手角川代理的《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉同學》周邊商品，超熱血的兩天一夜快閃台北，直接夜宿世貿一館門口，明天買到喜歡的商品就要立刻回去台中。

另外，也可以看到隊伍中有不少鐵粉帶了大行李箱排隊，摩拳擦掌準備在漫展第一天大肆搶購心儀的商品。

▲夜排隊伍中可以看到有不少粉絲扛行李箱來備戰。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲夜排隊伍中可以看到有不少粉絲扛行李箱來備戰。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2024台北國際動漫節展場的部分入口，都可以看到夜排的民眾。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲2024台北國際動漫節展場的部分入口，都可以看到夜排的民眾。（圖／記者鍾怡婷攝）
本屆台北國際動漫節，將在2月1日至5日止在世貿一館熱情登場，一連五天傳遞愛動漫的能量，共有110家廠商、約800個攤位共襄盛舉，較前屆成長近3.5成，為歷屆最大之動漫盛會！預估參觀人潮可達47萬人，創造約二億商機。

🔵【2024台北國際動漫節】
活動時間：2023/2/1(四)~2/5(一) 10:00~18:00
活動地點：世貿一館（台北市信義路五段5號）

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