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中央地方稽查644噸進口蛋　保存來源文件、產品標示均符合規定

▲中央地方針對644噸進口蛋進行聯合稽查，包括保存來源文件、產品標示等均符合規定。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央地方針對644噸進口蛋進行聯合稽查，包括保存來源文件、產品標示等均符合規定。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳威叡／台北報導

行政院今（31）日召開「食品安全聯合稽查專案小組第46次會議」，由於近年消費者關切國產高價精品茶遭進口茶混充、民眾購買包裝水日益增多及進口雞蛋議題，因此由衛生福利部、農業部、經濟部及環境部等共同規劃辦理聚焦「進口蛋品業者」專案，並結合地方政府農業、衛生、環保單位，進行聯合稽查作業，截至去年底為止共進口42批蛋品共計644噸，查核業者保存來源文件及產品標示共28件，結果均符合規定，鑒於外界關注進口蛋品相關議題，針對今年進口蛋品輸入業者，將持續辦理跨部聯合稽查，以維護消費者食用安全。

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行政院今日召開「食品安全聯合稽查專案小組第46次會議」，鑒於近期各界關切雞蛋相關議題，除在法規及管理面，需由農政及衛生機關持續檢討精進相關管理措施外，針對民間自行進口雞蛋與液蛋之業者，啟動中央及地方聯合稽查。

行政院說明，該專案分二階段，第一階段由農業部及食藥署於去年11月3日邀請蛋進口業者、蛋商公會、液蛋業者宣導說明法規。第二階段於2023年11月至今年1月底，由食藥署定期盤點進口蛋品業者名單，針對進口蛋品之業者及其下游執行聯合稽查。

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