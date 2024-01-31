王祖賢57歲神顏曝光！慶生曬凍齡美照 粉絲驚嘆：說30歲不過分
以《倩女幽魂》走紅影壇的凍齡女神王祖賢，定居在加拿大潛心向佛，從不玩臉書、IG的她只在粉絲創立的王祖賢貼吧分享近況，今（31）日適逢57歲生日，王祖賢曬出素顏近照，祝福大家「希望每天心情都是晴空萬里」，罕見的戴眼鏡造型看起來斯文有氣質，根本不像快60歲，粉絲驚嘆「說她30歲不過分吧，好美啊」。
記者江芷稜／綜合報導
王祖賢2004年演出電影《美麗上海》後息影，但盛世美顏每每出現依舊是粉絲熱議話題，不少影迷在加拿大遇見她出席禮佛活動，去年10月還現蹤台中驚豔眾人，最近還有網友在南京偶遇王祖賢，看見她跟團參加與佛學有關的行程，身高逾170公分的她在人群中十分搶眼，一度傳出她要回大陸定居的傳聞。
不過，王祖賢只在貼吧回覆網友的生日祝福，並沒有透露未來動向，鐵粉則幫她闢謠要回大陸定居的傳聞，表示她這次回國，主要為靈岩山寺擴建選購材料，因為海運過去很划算，不是要定居國內，下個月就要返回加拿大了。儘管不少人勸她復出客串拍戲，王祖賢卻很享受退休生活，傳說她擁有300億元台幣資產，早就不愁吃穿，已經不過問演藝圈的事。
音樂人許常德去年底也在臉書談到和王祖賢合作的經驗，她雖然是女神等級，卻凡事都親力親為，化妝，服裝都自己來，真的省了很多錢，甚至會很認真的思考MV腳本，把自己視為創作型藝人。他透露王祖賢私下個性調皮，有次騎機車載許常德去超商買東西，摘下安全帽以真面目示人，惹得店員差點尖叫，只能用手摀住嘴巴，他取笑她是故意惡作劇。
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