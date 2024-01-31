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黃明志4年前開唱遭毀約！還被反咬毀謗　判決出爐「雙方都敗訴」

▲黃明志與先前在大馬開唱的主辦單位官司結果出爐，雙方都敗訴。（圖／亞洲通文創提供）
▲黃明志與先前在大馬開唱的主辦單位官司結果出爐，雙方都敗訴。（圖／亞洲通文創提供）

記者吳雨婕／綜合報導

「大馬鬼才」黃明志2019年12月31日原定要在吉隆坡舉行「4896巡迴演唱會之大馬站」，沒想到主辦單位Star Planet（星藝娛樂）卻突然在同年12月13日的時候宣布取消演唱會，讓黃明志怒控毀約，包含「在沒有通知情況下，取消演唱會」、「為了EXO演唱會，欺騙黃明志換日期」、「隨便找藉口取消演唱會」。而主辦單位也不甘示弱，大動作開記者會反擊，告黃明志毀謗，如今4年過去，今（31）日黃明志在臉書透露法院判決終於出來，雙方都敗訴。

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黃明志在社群媒體上發文提到，法官宣判了 StarPlanet星藝娛樂毀約敗訴，必須賠償他違約金，讓黃明志直呼「爽」，他感謝司法還他一個公道，「等待了4年，終於坐實了Star Planet 和這個Dato Alan毀約的行為！DLLM！」，他還呼籲想要在馬來西亞辦演唱會的歌手或經紀公司，如果對方去跟他們洽談的話，有問題都可以來問他。

▲黃明志出道多年首次在台北小巨蛋開唱，舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」台北站，還請來神祕女星與陶晶瑩助陣。（圖／特約記者林柏年攝, 2023.04.01）
▲黃明志4年前在馬來西亞開唱時，與主辦單位鬧出糾紛。（圖／特約記者林柏年攝, 2023.04.01）
不過Dato Alan和Star Planet當時也有控告黃明志誹謗，結果出爐則是黃明志敗訴，「接下來要賠償一大筆錢給他們，外加拍道歉影片以及登報道歉。沒關係！這些我會做，錢我會去找，最重要能把這些人的行為公諸於眾，那就問心無愧了。」黃明志表示接下來所有的細節，會拍影片跟大家講解。因為整個過程都被他記錄下來了。

▲黃明志出道多年首次在台北小巨蛋開唱，舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」台北站，還請來神祕女星與陶晶瑩助陣。（圖／特約記者林柏年攝, 2023.04.01）
▲黃明志與4年前在大馬開唱的主辦方官司判決出爐。（圖／特約記者林柏年攝）
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