黃明志4年前開唱遭毀約！還被反咬毀謗 判決出爐「雙方都敗訴」
「大馬鬼才」黃明志2019年12月31日原定要在吉隆坡舉行「4896巡迴演唱會之大馬站」，沒想到主辦單位Star Planet（星藝娛樂）卻突然在同年12月13日的時候宣布取消演唱會，讓黃明志怒控毀約，包含「在沒有通知情況下，取消演唱會」、「為了EXO演唱會，欺騙黃明志換日期」、「隨便找藉口取消演唱會」。而主辦單位也不甘示弱，大動作開記者會反擊，告黃明志毀謗，如今4年過去，今（31）日黃明志在臉書透露法院判決終於出來，雙方都敗訴。
記者吳雨婕／綜合報導
黃明志在社群媒體上發文提到，法官宣判了 StarPlanet星藝娛樂毀約敗訴，必須賠償他違約金，讓黃明志直呼「爽」，他感謝司法還他一個公道，「等待了4年，終於坐實了Star Planet 和這個Dato Alan毀約的行為！DLLM！」，他還呼籲想要在馬來西亞辦演唱會的歌手或經紀公司，如果對方去跟他們洽談的話，有問題都可以來問他。
不過Dato Alan和Star Planet當時也有控告黃明志誹謗，結果出爐則是黃明志敗訴，「接下來要賠償一大筆錢給他們，外加拍道歉影片以及登報道歉。沒關係！這些我會做，錢我會去找，最重要能把這些人的行為公諸於眾，那就問心無愧了。」黃明志表示接下來所有的細節，會拍影片跟大家講解。因為整個過程都被他記錄下來了。
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