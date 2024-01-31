拆帳分潤、AI使用談不攏！環球音樂和TikTok談判破裂將下架歌曲
環球音樂集團（Universal Music Group）與中國短影音平台「TikTok」（抖音國際版）因藝術家與歌曲創作者分潤等問題談判破裂後，環球音樂在最新的一封公開信當中指責TikTok想拓展以音樂為基礎的業務卻不肯為音樂支付合理的價值，要求即日起該平台就不得再使用旗下歌手的歌曲，TikTok則反批環球音樂過於貪婪，稱這是「錯誤決定」。
國際中心楊智傑／綜合報導
環球音樂集團旗下藝人包括流行天后泰勒絲（Taylor Swift）、亞莉安娜（Ariana Grande）與威肯（The Weeknd）等大咖，先前環球音樂曾和TikTok簽署協議，授權這些音樂作品可以讓TikTok用戶搭配創作使用，TikTok則以廣告等收入作為使用費支付給環球音樂集團，相關協議疑於本月31日到期，然而在新合約談判破局之際，雙方並未公布續簽的消息。
《法新社》報導指出，環球音樂的公開信中指責TikTok「試圖建立以音樂為基礎的業務，卻沒有為音樂支付合理的價值」，同時也提到主要三項談判爭議點，包含對於演唱者和詞曲創作者的適當補償、使用者的資訊安全、保護創作者及藝人免受人工智慧（AI）的傷害等。
環球音樂指出，TikTok平台上存在大量由AI生成的音訊檔案，同時平台也並未在解決音樂侵權行為付出努力，而過去數個月來環球音樂也積極在與其他網路平台談判中倡議讓創作者們得到更好的報酬，「儘管TikTok用戶群數量龐大且持續增長，廣告收入也迅速增加，且對基於音樂的內容的依賴越來越大，但TikTok對創作者的補償卻很少。」
TikTok則反擊稱環球音樂帶有「錯誤描述」，且批評該集團「將個人貪婪置於音樂人和詞曲作者的利益之上，這令人感到悲哀和失望」，TikTok稱環球音樂事實上是選擇放棄了這個擁有超過10億使用者平台的強大支援，強調他們已經和其他唱片業者、音樂出版商都達成了「藝術優先」的協議，而環球音樂集團的作法完全不符合音樂人、詞曲創作者與粉絲的利益。