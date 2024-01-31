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龍年變臉小提燈！「小萌龍呆腦獸」超萌亮相

▲ 市長陳其邁公佈今年高雄小提燈「小萌龍呆腦獸」（Dinosaur ）。（圖／高市府觀光局提供）
▲ 市長陳其邁公佈今年高雄小提燈「小萌龍呆腦獸」（Dinosaur ）。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

每年都受到大小朋友熱列歡迎的燈會小提燈，今(31)日高雄市長陳其邁親自揭曉龍年小提燈-「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」。陳其邁笑稱「恐龍也是一種龍！」今年的提燈設計別出心裁，以兒童的視角結合充滿童趣的恐龍造型，希望讓市民朋友會心一笑。本次的設計不只呆萌可愛，還可以旋轉換臉，總共有四款角色，包含黃色小鴨、高雄熊及小兔子穿著暴龍裝，而設計師特別將其中一面留白，讓小朋友創作個人化的表情包，並翻轉臉部轉換不同角色。

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▲「小萌龍呆腦獸」（Dinosaur ）共有四個角色，可旋轉變臉。（圖／高市府觀光局提供）
▲「小萌龍呆腦獸」（Dinosaur ）共有四個角色，可旋轉變臉。（圖／高市府觀光局提供）
陳其邁更加碼宣布，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，開學後都能領到1盞龍年小提燈；民眾則可在2月24、25日下午5時到16-18號碼頭現場排隊領取，一人限領2盞，數量有限，發完為止。

小提燈設計師林佳葦說，本次設計概念是以變臉娃娃的結構創意為發想，創作出可變換臉部表情的有趣提燈，設計以Q版卡通造型的恐龍站姿，置入可四面翻轉的立方體，並連結與高雄相關的角色IP，讓提燈更具趣味，就像是穿著恐龍偶裝道具服的公仔一樣，陪民眾一起過元宵。

▲小提燈領取資訊圖卡。（圖／高市府觀光局提供）
▲小提燈領取資訊圖卡。（圖／高市府觀光局提供）
高市府觀光局長高閔琳指出，今年的小提燈「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」突破框架、發揮想像力，用恐龍來代表龍的意向；而這隻小萌龍的手部設計，是以雙向關節連接身體，做出像高雄熊一樣的揮手招呼或大字形擁抱的動作，也代表了歡迎外縣市國內外觀光客來到高雄旅遊。

高閔琳補充，今年高雄燈會活動主題訂為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，即日起至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除有兩隻黃色小鴨重返愛河灣，16-18號碼頭有地景裝置作品、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動；期盼以多樣的童趣設施與裝置藝術，打造大小朋友的夢想樂園。

為了減少塞車及尋找車位的不便，市長陳其邁邀請民眾搭乘公共運輸、限定版小鴨輕軌列車、小鴨接駁公車和小鴨渡輪，一起「來高雄玩鴨！」。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」及「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」發放消息請至高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

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