龍年變臉小提燈！「小萌龍呆腦獸」超萌亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
小提燈設計師林佳葦說，本次設計概念是以變臉娃娃的結構創意為發想，創作出可變換臉部表情的有趣提燈，設計以Q版卡通造型的恐龍站姿，置入可四面翻轉的立方體，並連結與高雄相關的角色IP，讓提燈更具趣味，就像是穿著恐龍偶裝道具服的公仔一樣，陪民眾一起過元宵。
高市府觀光局長高閔琳指出，今年的小提燈「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」突破框架、發揮想像力，用恐龍來代表龍的意向；而這隻小萌龍的手部設計，是以雙向關節連接身體，做出像高雄熊一樣的揮手招呼或大字形擁抱的動作，也代表了歡迎外縣市國內外觀光客來到高雄旅遊。
高閔琳補充，今年高雄燈會活動主題訂為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，即日起至2月25日於愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場，除有兩隻黃色小鴨重返愛河灣，16-18號碼頭有地景裝置作品、遊樂設施、美食市集及藝文展演等活動；期盼以多樣的童趣設施與裝置藝術，打造大小朋友的夢想樂園。
為了減少塞車及尋找車位的不便，市長陳其邁邀請民眾搭乘公共運輸、限定版小鴨輕軌列車、小鴨接駁公車和小鴨渡輪，一起「來高雄玩鴨！」。有關「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」及「小萌龍呆腦獸（DINOSAUR）」發放消息請至高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。