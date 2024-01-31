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好事成雙！基隆捷運、中捷綠線延伸過關

▲好事成雙！交通部今（31）日晚間宣布，基隆捷運與中捷綠線延伸行政院已核定。（圖／NOWnews資料照片）
▲好事成雙！交通部今（31）日晚間宣布，基隆捷運與中捷綠線延伸行政院已核定。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

好事成雙！交通部今（31）日晚間宣布，基隆捷運與中捷綠線延伸行政院已核定，總經費分別為696.89億元、355.91億元，完善大眾運輸整體路網，方便民眾通勤。

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交通部晚間指出，行政院今核定基隆捷運綜合規劃，本計畫路線以台鐵八堵站為端點，往南至南港站，橫跨台北市、新北市、基隆市，提供民眾通勤生活密集往來，計畫服務範圍擴及基隆河谷流域，有助於基隆河谷廊帶未來發展，並分擔台鐵旅客運輸，增加台鐵東部幹線運輸量能，符合發展大眾軌道運輸政策，後續將由建設及營運主管機關新北市政府在確保工程安全與品質情況下，依所訂目標如期如質完工通車。

交通部說明，本計畫總經費696.89億元，中央分擔519.98億元，台北市政府分擔57.54億元，新北市政府分擔71.44億元，基隆市政府分擔47.92億元。行政院已核示相關經費分擔原則，用地費由各轄區地方政府負擔，工程經費除中央補助可行性研究階段南港至八堵建設經費85.07億元外，其餘參酌中央對直轄市及縣市政府補助辦法之大眾捷運系統規劃及建設計畫最高補助比例補助地方政府。

交通部指出，本計畫後續推動事項，請基隆市政府成立捷運發展基金，推動各場站聯合開發以及車站整體開發區，並提早推動都市計畫擬定，增加未來土地開發效益，降低市府財政負擔。此外，本計畫由新北市政府續辦興建及營運，至於盈虧及資產持有等議題，則由新北市、台北市、基隆市政府共同協調研議，於完工前3年完成確認。

另行政院也核定，台中捷運綠線烏日文心北屯延伸總經費355.91億元，其中用地費13.59億元、自償性經費90.22億元及非自償性經費252.10億元，中央分擔182.78億元、台中市政府及彰化縣政府分擔69.32億元。本計畫後續可銜接規劃中之捷運彰化鹿港線節點；往北延伸至大坑，有助於大坑風景區觀光人潮輸運。計畫通車後，除可服務台中市大坑地區、彰化縣彰化市及擴大彰東都市計畫當地民眾往返台中都會區，搭配地區公車完善大眾運輸整體路網、加強可及性，亦可促進中彰區域都市發展，行政院表示宜加速推動。

交通部說，本計畫後續辦理事項，涉及擴大彰東都市計畫案，行政院也請彰化縣政府後續加速辦理該都市計畫案相關事宜；同時，為加速本案捷運建設與彰東都計案之推動，行政院指示原則同步進行本計畫及彰東都計案之相關作業。此外，後續台中市政府將接續辦理綜合規劃作業，應再研議提升運量相關配套措施、妥適因應相關財務風險、票價調整合理假設及財務效益合理估算。

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