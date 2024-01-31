2.5億資金玩到只剩94塊！女優「慘痛投資史」全說了：跟性格有關
華語圈最具知名度的成人女優HongKongDoll（玩偶姐姐），昨（30）日分享自己的「慘痛投資史」，原本2.5億台幣的資產，在短短時間內一路賠到只剩下94元台幣，完整過程曝光也引發熱議。
記者潘毅／綜合報導
HongKongDoll（玩偶姐姐）日前在X平台自封為敗家女，講述自己是「如何從800萬美元資產變成3塊美金」，她表示，自己起初有2.5億元資金時，因討好型人格，不停幫身邊的人置產，同時也沒創造低風險被動收入，對資金管理也毫無頭緒，當時食衣住行都用最貴的，還投資創業開公司，卻慘遇熊市，資產迅速從800萬美金（新台幣2.5億）銳減至100萬美金（約新台幣3128萬）。
資產剩下100萬美金時，HongKongDoll開始不顧周邊人的建議，開始接觸高槓桿投資，將希望寄於高風險的虛擬貨幣中，還進行各種跟單，把資金拉滿，勝率卻越來越低，就這樣一路賠到剩下10萬美金（約新台幣312萬）。
身上只剩下10萬美金時，HongKongDoll持續上頭，想要展開最後一搏，最終卻無奈爆倉，原先高達800萬美元的資產，到最後玩到只剩下3美金（約新台幣94塊）。遭遇曝光後，立刻引發不少網友感慨「很多人都是虛擬貨幣玩上頭，一夕破產的」、「真的建議不要把投資當作賭博」、「財來得快也去得快」。
HongKongDoll（玩偶姐姐）是華語圈最具知名的大尺度女優，過去曾有後臺資料流出，她的OnlyFans平台月最高收入曾一度有236萬美金（約新台幣7380萬美金），她曾經停止更新一段時間，投入虛擬貨幣圈，卻以慘賠收場，昨（30）日她也分享自己投資的經歷，當作慘痛的警世範本。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。