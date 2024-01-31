半導體市場低迷 韓媒示警：三星電子營業利益24年來首次輸給Sony
韓國三星電子與日本Sony於昨（30）日公布2023年會計年度財測，Sony的營業利益估計達到1.17兆日圓（79.5億美元），超越三星的7.49兆韓元（56.2億美元），是24年來日本Sony營業利益首次超過三星電子。在14年前，日本九大電子公司的營業利益加起來還不到三星電子的一半，韓國專家分析，如今情況改觀是由於半導體市場不景氣，但是無論如何，韓國最大公司的營業利益輸給日本最大電子公司，這事實本身依舊具有重大意義。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《Business Korea》報導指出，在2018年時，Sony的營業利益為8.07兆韓元，三星電子的營業利益為58.89兆韓元，兩者差距高達約50兆韓元，然而，近五年來情況卻發生逆轉。
專家分析，三星電子業績低迷是半導體市場不景氣的結果，但是三星電子今年的業績預計將會有所回升，有機會再次超越Sony。2023年，三星營收為262兆韓元（1965億美元），Sony則是12兆日圓（813億美元），兩者差距約超過兩倍。不過在2022年，兩者營收規模差距還有將近3倍，營收規模快速拉近，另外也看出三星電子營收雖高，但創造利益的能力卻遠不如Sony。
不過，韓國最大公司的營業利益輸給日本最大電子公司，這事實本身依舊具有重大意義。最引人注目的就是，日本主要電子公司近年的快速成長。Sony的營業利益從2013年到2023年的10年來，成長了近50倍。專家認為，Sony的快速復興得益於全球化、業務重組、數位轉型和積極併購等因素。