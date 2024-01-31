海生館邀海洋卡友回娘家 加碼搭配成年禮金推暢遊優惠
適逢歲末年終，屏東海生館廣邀各地海洋卡友回娘家走春，推出「海洋卡友春節龍回來」活動，憑有效海洋卡入館即可領取喜氣洋洋的企鵝春聯貼紙；另外搭配文化部推出成年禮金，針對符合領取資格的青年，入館以成年禮金申辦一年無限次暢遊海生館的海洋卡，即贈送獨家設計可愛花園鰻明信片，邀請更多青年學子們入館。
記者陳美嘉／屏東報導
屏東海生館開館至今即將滿24年，是許多國人連年不斷回訪的熱門景點，更有許多喜愛海洋的民眾申辦譽為海生館「神卡」的海洋卡。海生館表示，持海洋卡除了可以在申辦的一年內無限次數暢遊海生館之外，身為海洋卡友參加海生館營運團隊主辦的體驗活動還可享有9折優惠，像是「夜宿海生館」、「我與企鵝的0.1毫米」、「魚你同行」等多元化活動。另外，持成人卡民眾還可在發卡次日起有效期間內，卡友本人可購買10張350元的全票供同行親友使用。
屏東海生館搭配今年度《巨鯨之路》藍鯨骨骼標本展，將海洋卡全面更新為藍鯨樣式吸引許多鐵粉收集，更特別推出「海洋卡友春節龍回來」活動，邀請各地海洋卡友回娘家。只要於2月1日至2月14日活動期間憑有效海洋卡入館，即可至大廳服務台領取限量企鵝春聯貼紙1張，活動期間內新申辦之海洋卡友也可享有優惠，每卡每天限領取1張。
近期文化部推出「文化成年禮金政策」擴大發放，針對年滿16歲至22歲的青年都可以登記領取，海生館為推廣青年學子參觀博物館，除了可使用成年禮金購買門票之外，只要於2月1日至2月29日活動期間於售票亭以文化禮金申辦海洋卡，即贈送館內獨家設計的花園鰻明信片1張。