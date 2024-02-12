獨／《鬼怪》CP逗鬧到台灣來！李棟旭要翻譯2選1：孔劉好還是我好

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Qma分享手機記者會結束後，品牌有舉辦慶功宴，因為是下班時間大家都想放鬆、懶得社交，通常都會分成韓國一桌、台灣一桌，「但孔劉無所謂，他說可以一起吃。」
慶功宴當天也發生小插曲，為了避免餐廳外的粉絲推擠，Qma協助孔劉繞道從後門離開，先使出障眼法讓藝人保母車開到前門，再偷偷帶藝人走後門上車，「開門後確定沒人，我就比手勢要大家快上車，當時是7人座的車，要進後座前，前面座位要先對折，過程中還是被粉絲發現，一群粉絲就衝到後門，所有人都嚇到立刻上車開走，大家本來打算要喝一杯放鬆，看到計程車跟車，就覺得算了、回飯店」。
孔劉經紀人也透露，孔劉出現的地方都會有粉絲，所以他在韓國基本上都不出門，「完全沒有私人的時間，出門不是運動就是工作」。
孔劉2次來台，Qma就協助當2次翻譯；而李棟旭來台2趟拍廣告時，剛好也是由Qma當貼身翻譯，「鬼怪CP」不約而同聘請到同一人，戲外好默契依舊。Qma透露第一次跟李棟旭合作時，覺得對方嚴肅又有距離感，直到第2次才發現誤會大了，「第2次都是原班人馬，導演也是，第2次見面的第一天結束後，我跟經紀人打招呼，我偷問經紀人藝人今天心情好嗎？還可以。後來，第2支廣告是在地鐵上拍，那時候臨演不夠，導演希望有5個，現場只有2個，導演就叫我上去順便在旁邊幫忙翻譯，導演說什麼我直接翻給他」。
Qma戰戰兢兢坐到李棟旭旁邊，不用翻譯時就發呆，李棟旭就主動問候閒聊：「如何？最近忙嗎？」Qma嚇到回覆：「還可以。」李棟旭再問：「那妳覺得今天拍得怎麼樣？」Qma說：「很好啊！」李棟旭延伸問題：「為什麼？」Qma：「我覺得你今天的整體心情跟況狀，比第一次來好很多。」李棟旭變成好奇寶寶，再問：「我第一次是怎麼樣？」Qma照實回答：「我覺得你看起來很可怕，那時候我都不太敢跟你說話。」李棟旭：「為什麼？」Qma：「就是很有距離感，所以不敢跟你說話。」李棟旭：「那今天呢？」Qma：「今天很好，很友善。」李棟旭：「那妳今年還當過誰的翻譯？」Qma：「孔劉。」李棟旭：「喔！妳也有翻他，那妳覺得我好還是他好？」Qma怕說錯話，表示：「嗯...我之前都覺得他滿好的，好好先生這樣，但這次跟你相處後，我覺得你滿好的！」好險答案令李棟旭滿意，聽完後開心大笑。
該場廣告拍攝也因為這段插曲，讓李棟旭卸下不少心防，Qma表示：「聊完之後，他感覺心情還不錯，他當天的拍攝還有即興演出、藏小哏，雖然沒有剪進去，但導演也有發現說：『他今天心情感覺不錯！』。」
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