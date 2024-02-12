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獨／《鬼怪》CP逗鬧到台灣來！李棟旭要翻譯2選1：孔劉好還是我好

▲孔劉（左）、李棟旭（右）因為主演《鬼怪》爆紅，2人也很有默契，來台灣聘請的翻譯都請到同一位Qma（權貞妍）。（圖／tvN《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）
▲孔劉（左）、李棟旭（右）因為主演《鬼怪》爆紅，2人也很有默契，來台灣聘請的翻譯都請到同一位Qma（權貞妍）。（圖／tvN《孤單又燦爛的神—鬼怪》劇照）

記者陳雅蘭／台北報導

韓劇《孤單又燦爛的神—鬼怪》2016年甫播出就爆紅，主演孔劉、李棟旭劇中鬥嘴、戲外打鬧的畫面深受觀眾喜愛，2人名氣因此攀升，還被封為「鬼怪CP」。孔劉因為走紅獲得舉辦人生第一場海外（台灣）見面會的機會，並2度受邀來台代言手機；李棟旭亦是如此，來台辦見面會之外，也曾2度到台灣拍攝保健食品廣告。巧的是，台韓混血翻譯Qma（權貞妍）剛好是2人在台的御用貼身翻譯，孔劉、李棟旭幕後「逗鬧小故事」獨家曝光。

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▲Qma工作為韓星在台貼身的翻譯，12年的翻譯工作經驗使她成長不少。（圖／Qma提供、NOWnews製圖）
▲Qma是孔劉、李棟旭在台的御用貼身翻譯。（圖／Qma提供、NOWnews製圖）
孔劉因為主演《鬼怪》人氣三級跳，拿下知名品牌智慧型手機亞太區代言人，曾於2017年8月17日2018年6月24日來台出席手機發表會，他這2趟的貼身翻譯都剛好由Qma擔任。回想工作經歷，Qma表示孔劉貴為大明星，卻沒有架子，「做什麼都ok都配合，不會有意見，反而是經紀人有點過度保護」。

Qma分享手機記者會結束後，品牌有舉辦慶功宴，因為是下班時間大家都想放鬆、懶得社交，通常都會分成韓國一桌、台灣一桌，「但孔劉無所謂，他說可以一起吃。」

慶功宴當天也發生小插曲，為了避免餐廳外的粉絲推擠，Qma協助孔劉繞道從後門離開，先使出障眼法讓藝人保母車開到前門，再偷偷帶藝人走後門上車，「開門後確定沒人，我就比手勢要大家快上車，當時是7人座的車，要進後座前，前面座位要先對折，過程中還是被粉絲發現，一群粉絲就衝到後門，所有人都嚇到立刻上車開走，大家本來打算要喝一杯放鬆，看到計程車跟車，就覺得算了、回飯店」。

孔劉經紀人也透露，孔劉出現的地方都會有粉絲，所以他在韓國基本上都不出門，「完全沒有私人的時間，出門不是運動就是工作」。

▲▼孔劉曾於2017年、2018年來台出席手機活動。（圖／資料照）
▲▼孔劉曾於2017年、2018年來台出席手機活動。（圖／資料照）
▲孔劉來台出席活動，讓粉絲尖叫不已。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
 
孔劉2次來台，Qma就協助當2次翻譯；而李棟旭來台2趟拍廣告時，剛好也是由Qma當貼身翻譯，「鬼怪CP」不約而同聘請到同一人，戲外好默契依舊。Qma透露第一次跟李棟旭合作時，覺得對方嚴肅又有距離感，直到第2次才發現誤會大了，「第2次都是原班人馬，導演也是，第2次見面的第一天結束後，我跟經紀人打招呼，我偷問經紀人藝人今天心情好嗎？還可以。後來，第2支廣告是在地鐵上拍，那時候臨演不夠，導演希望有5個，現場只有2個，導演就叫我上去順便在旁邊幫忙翻譯，導演說什麼我直接翻給他」。

Qma戰戰兢兢坐到李棟旭旁邊，不用翻譯時就發呆，李棟旭就主動問候閒聊：「如何？最近忙嗎？」Qma嚇到回覆：「還可以。」李棟旭再問：「那妳覺得今天拍得怎麼樣？」Qma說：「很好啊！」李棟旭延伸問題：「為什麼？」Qma：「我覺得你今天的整體心情跟況狀，比第一次來好很多。」李棟旭變成好奇寶寶，再問：「我第一次是怎麼樣？」Qma照實回答：「我覺得你看起來很可怕，那時候我都不太敢跟你說話。」李棟旭：「為什麼？」Qma：「就是很有距離感，所以不敢跟你說話。」李棟旭：「那今天呢？」Qma：「今天很好，很友善。」李棟旭：「那妳今年還當過誰的翻譯？」Qma：「孔劉。」李棟旭：「喔！妳也有翻他，那妳覺得我好還是他好？」Qma怕說錯話，表示：「嗯...我之前都覺得他滿好的，好好先生這樣，但這次跟你相處後，我覺得你滿好的！」好險答案令李棟旭滿意，聽完後開心大笑。

該場廣告拍攝也因為這段插曲，讓李棟旭卸下不少心防，Qma表示：「聊完之後，他感覺心情還不錯，他當天的拍攝還有即興演出、藏小哏，雖然沒有剪進去，但導演也有發現說：『他今天心情感覺不錯！』。」

▲Qma擔任過李棟旭在台拍廣告的隨行翻譯，臨時被叫上前客串路人。（圖／正官庄YouTube）
▲Qma擔任過李棟旭在台拍廣告的隨行翻譯，臨時被叫上前客串路人。（圖／正官庄YouTube）
▲▼孔劉（上圖中）、李棟旭曾來台舉辦粉絲見面會。（圖／資料照）
▲▼孔劉（上圖中）、李棟旭曾來台舉辦過粉絲見面會。（圖／資料照）
▲▼孔劉（上圖中）、李棟旭曾來台舉辦粉絲見面會。（圖／資料照）
 
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