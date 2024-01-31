樂天女孩捲私接活動風波！孟潔、陳伊都是被告 發文洩心情
「啦啦隊女神」樂天女孩的陳伊（陳奕如）、林孟潔（孟潔）、李恩菲（李庭瑀）、林穎樂（林俞廷）近來鬧出私接活動風波，和前領隊浦韋青、行銷部經理陳元凱被列為背信案被告，遭到檢方傳喚，讓外界相當震驚。對於風波，今（31）日稍早4人則是在IG發文分享心情，還放上美照，希望粉絲們不要擔心。
記者吳雨婕／綜合報導
台灣樂天棒球隊公司去年間發現，樂天女孩的商演活動除了數十場活動價碼有「高收低報」外，還有多場未列公司排定行程的活動演出，在公司內部清查發現，前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱涉嫌暗槓公司營收，由於部分活動是政府機關標案，因此懷疑有公務人員涉入其中，去年10月底分別向桃園地方檢察署及法務部廉政署告發。
經調查後，初步排除有公務員涉案，昨天發動搜索，除了兵分多路前往浦韋青、陳元凱住處、辦公室，以及冠誠、昱巧、安東尼等3家經紀公司人員住處、公司共12處外，同時以犯罪嫌疑人的身分通知浦韋青、陳元凱、樂天女孩成員孟潔（林孟潔）、李恩菲（李庭瑀）、陳依（陳奕如）、林穎樂（林俞廷）等9人複訊後同列被告。
針對風波，陳伊、林孟潔、李恩菲、林穎樂分別在IG發文：「謝謝大家關心，晚上繼續尾牙工作」、「感謝大家關心，繼續加油」、「不好意思讓大家擔心了」、「我沒事，繼續努力工作」，向外界分享心情。引人注意的是，除了孟潔之外，其他3人不忘放上美照，看起來心情似乎不受影響。
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