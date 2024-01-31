排名大洗牌！上市公司董事酬金出爐　國巨蟬聯第一、台積電第二

赴韓支付新選擇！使用「TWQR」省下1.5%手續費　再享15%現金回饋

▲台灣共通支付「TWQR」今（31）日正式在韓國開通，只要持國內慣用的銀行APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，還享15%現金回饋。（圖／財金公司提供）
▲台灣共通支付「TWQR」今（31）日正式在韓國開通，只要持國內慣用的銀行APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，還享15%現金回饋。（圖／財金公司提供）

記者顏真真／台北報導

台韓跨境支付交流新春報喜！台灣共通支付「TWQR」正式在韓國開通了，國人前往韓國觀光旅遊、商務洽公或深造遊學，不需要繁瑣的申請程序與安裝設定，也不需大量兌換韓圜現鈔，只要持國內慣用的銀行APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，用手機「一邊掃碼、一邊掃貨」，彈指間就可完成QR Code掃碼支付，除了可省下1.5%跨國信用卡交易手續費之外，至4月底前還可以享有15%的購物回饋。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台韓雙邊觀光、經貿及金融關係交流緊密，在疫情前每年互訪即高達250萬人次，疫後民間交流也迅速回復，根據台灣觀光署統計資料顯示，2023年韓國已躍昇為國人出國旅遊目的地第3名。隨著台韓間互動交流更為頻繁、密切，預期藉由「TWQR」的雙邊合作，將進一步深化台韓金融支付交流，大幅提升雙邊民眾往來互動的便利。

在台韓雙邊金融、觀光界代表共同見證下，「TWQR」今（31）日在韓國正式開通。「TWQR」開通初期即導入國人熟悉而喜愛「掃貨」的韓國便利商店、百貨公司等，像是CU便利超商、GS25便利超商、新世界百貨等3萬5千家特約商店，讓遊韓民眾可以搶先啟用。而使用TWQR進行消費支付，直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下1.5%跨國信用卡交易手續費外，發卡機構更祭出15%購物現金回饋，未來在韓國最大收單機構BC Card公司的推動下，預計將有百萬家以上的特約商店陸續受理「TWQR」，讓國人在韓國大街小巷都可以運用「TWQR」快速掃碼付款。

至於我國首波開通「TWQR」在韓國掃碼購物的發卡機構，計有台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、新光銀行、元大銀行及花蓮二信等13家，其他銀行及電支機構未來也將陸續響應加入，讓國人用一支手機即可暢遊韓國。

▲台韓金融合作大突破，台灣掃碼支付「TWQR」正式在韓國開通，並祭出15%現金回饋，銀行公會理事長雷仲達（右）及Bc card公司本部長曹受玄（左）於新世界免稅百貨合影。（圖／銀行公會提供）
▲台韓金融合作大突破，台灣共通支付「TWQR」正式在韓國開通，銀行公會理事長雷仲達（右）及BC Card公司本部長曹受玄（左）於新世界免稅百貨合影。（圖／銀行公會提供）
銀行公會理事長雷仲達表示，台灣金融業與韓方共同推動「TWQR」在韓國的行動支付服務，嘉惠更多到韓國旅遊或洽公的台灣民眾，努力提升非現金交易的成長目標，更具有指標性的意義。未來，我方將持續推動更多金融機構加入，繼續深化台灣各金融機構與韓國的金融合作交流，延伸我國行動支付區域的廣度，共同建構完善的跨國支付生態圈。

財金公司董事長林國良也提到，為了促進台韓金融交流，這次財金公司與韓國BC Card公司完成系統介接，打造台韓間金流的「跨海大橋」，建構雙邊金融合作的基礎建設；很高興見證「TWQR」支付服務在韓國開通，下一步將朝開放韓國遊客到台灣購物支付，以及開拓與其他國家跨境支付合作的方向努力，以促進更多元、雙向的金融交流。

▲財金公司董事長林國良於韓國新世界免稅百貨，體驗使用TWQR支付購物。（圖／財金公司提供）
▲財金公司董事長林國良於韓國新世界免稅百貨，體驗使用TWQR支付購物。（圖／財金公司提供）
此外，林國良說，這次開通是由銀行先行，未來更多銀行及其他電支機構亦將陸續加入。同時，受惠「TWQR」掃碼支付在國際間的推展，國內銀行及電支機構透過「TWQR」即可迅速接軌國際，不需在國際市場單打獨鬥，個別與境外機構逐一洽商、介接，讓國內外支付產業及商店間達成「資源共享、資訊互通」效益，進而使大眾享有更便捷的金流服務。

亞幣中最弱！新台幣重貶1.39角　累計1月更大貶了5.66角

當心偷雞不著蝕把米！定存年息仍逾5%　專家教戰這樣買賣美元

曾選這號中5千！店狗柴犬對他連叫9聲　年輕男再挑幸運號刮中百萬

夢到群龍店中盤旋！彰縣40歲男白天衝彩券行　花2千刮中100萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞