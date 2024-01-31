赴韓支付新選擇！使用「TWQR」省下1.5%手續費　再享15%現金回饋

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在台韓雙邊金融、觀光界代表共同見證下，「TWQR」今（31）日在韓國正式開通。「TWQR」開通初期即導入國人熟悉而喜愛「掃貨」的韓國便利商店、百貨公司等，像是CU便利超商、GS25便利超商、新世界百貨等3萬5千家特約商店，讓遊韓民眾可以搶先啟用。而使用TWQR進行消費支付，直接於銀行帳戶完成扣款，除了可以省下1.5%跨國信用卡交易手續費外，發卡機構更祭出15%購物現金回饋，未來在韓國最大收單機構BC Card公司的推動下，預計將有百萬家以上的特約商店陸續受理「TWQR」，讓國人在韓國大街小巷都可以運用「TWQR」快速掃碼付款。
至於我國首波開通「TWQR」在韓國掃碼購物的發卡機構，計有台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、台灣企銀、新光銀行、元大銀行及花蓮二信等13家，其他銀行及電支機構未來也將陸續響應加入，讓國人用一支手機即可暢遊韓國。
銀行公會理事長雷仲達表示，台灣金融業與韓方共同推動「TWQR」在韓國的行動支付服務，嘉惠更多到韓國旅遊或洽公的台灣民眾，努力提升非現金交易的成長目標，更具有指標性的意義。未來，我方將持續推動更多金融機構加入，繼續深化台灣各金融機構與韓國的金融合作交流，延伸我國行動支付區域的廣度，共同建構完善的跨國支付生態圈。
財金公司董事長林國良也提到，為了促進台韓金融交流，這次財金公司與韓國BC Card公司完成系統介接，打造台韓間金流的「跨海大橋」，建構雙邊金融合作的基礎建設；很高興見證「TWQR」支付服務在韓國開通，下一步將朝開放韓國遊客到台灣購物支付，以及開拓與其他國家跨境支付合作的方向努力，以促進更多元、雙向的金融交流。
此外，林國良說，這次開通是由銀行先行，未來更多銀行及其他電支機構亦將陸續加入。同時，受惠「TWQR」掃碼支付在國際間的推展，國內銀行及電支機構透過「TWQR」即可迅速接軌國際，不需在國際市場單打獨鬥，個別與境外機構逐一洽商、介接，讓國內外支付產業及商店間達成「資源共享、資訊互通」效益，進而使大眾享有更便捷的金流服務。