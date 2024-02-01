藍綠白都要搶！立法院長月薪32萬還有這些職權　不是只有主持而已

▲立法院長負責主持議事，圖為立法院長敲槌三讀通過112年度總預算案。（圖／記者葉政勳攝，2023.1.19）
▲立法院長負責主持議事，圖為立法院長敲槌三讀通過112年度總預算案。（圖／記者葉政勳攝，2023.1.19）

記者何哲欣／台北報導

新科立委今（1）日報到，宣誓就職後就會選出新任的正副院長。這次國會龍頭選舉，國民黨推韓國瑜、民進黨由現任院長游錫堃應戰，民眾黨也推黃珊珊角逐，國會史上首度有3人要搶立法院長。《NOWnews今日新聞》整理，立法院長到底多種要。

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一、待遇

我國五院院長待遇一致，月薪約32萬元，加上1.5個月年終，年薪大約432萬元。立法院長另有特別費，每月編列7萬9千1百元。

二、選舉方式

根據《立法委員互選院長副院長辦法》，立委報到宣誓時，互選正副院長。第一次投票時，113席立委都是候選人，若有人獲得過半57票，就算當選。不過若未過半，第二輪投票時，則由得票前兩名再次競選。

三、任期

立法院長任期4年，不過若有超過3分之1 以上人數提議（38席）、出席委員三分之二以上人數通過，可以改選，任期至原任之任期屆滿為止。

四、職權

根據《立法院組織法》規定，立法院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。

立法院長是院會與全院委員會的主席，因此可以決定會議如何進行。若表決時，贊成與反對同票數，會由院長決定最後一票。

院長遇到有爭議法案時，也負責朝野協商，因此過去常見朝野黨團幹部協商，由院長主持，且因院長是會議主席，若協商仍僵持不下，最後通常也會由院長裁示，例如決定是否要表決，或是繼續協商。

五、國會外交

台灣國際地位特殊，相較於總統、副總統、行政院長出訪，可能會受到的限制較多，立法院長代表我國中央民意機關，出訪時所受限制較少，且也可邀請其他國家國會議員代表團來訪，增加曝光機會。

六、民意象徵

過去立法院長的角色發揮最具代表性的一次，當屬2014年太陽花學運時，當時學生佔領立法院議場，立委無法開會，最後也是由王金平出面向學生承諾，未完成立法兩岸協議監督條例前不進行政黨協商，最後學生才同意撤離。學生也將象徵民意的議事槌，送還王金平。


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