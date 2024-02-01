哪裡可臨櫃換新鈔？8大公股銀行全台據點一次看　百元每人限百張

即將迎接金龍年到來，大家也開始忙著除舊布新，就連鈔票也喜歡換新鈔，國內7大公股行庫及郵局共456個據點今（1）日起連5個營業日開放換新鈔，財政部也整理8大公股行庫可兌換新鈔據點，包括台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行及台灣企銀，全部373家分行（另有郵局83家），兆豐銀行2月5日至2月7日3個營業日也提供換鈔，酌量供應。 我是廣告 請繼續往下閱讀 為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台灣企業及郵局等8家金融機構，選定456家分行據點，自今日起至2月7日共5個營業日開放兌換新鈔，而且7家銀行的373家指定兌鈔分行及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，都會開設「新鈔兌換專櫃」，另59家偏遠地區郵局則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，央行也備妥7億張新鈔供民眾兌換，其中最受歡迎的紅色百元鈔，每人限換100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應。財政部也特別整理全台8大公股銀行可換新鈔的據點，除台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀及台企銀等共373家分行都可以兌換之外，非央行指定換鈔行的兆豐銀行2月5日至2月7日也有提供換鈔，酌量提供。另外，民眾也可透過中央銀行Google地圖https://reurl.cc/Ny9e46，進行查詢全台各縣市公股銀行可兌換新鈔據點如下：▲新年換新鈔開跑，台北市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，新北市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，桃園市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，新竹縣市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，苗栗縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，台中市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，彰化縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，南投縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，雲林縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，嘉義縣市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，台南市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，高雄市這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，屏東縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，台東縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，花蓮縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，宜蘭縣這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）▲新年換新鈔開跑，澎金馬這些公股行庫據點可換鈔。（圖／財政部提供）當心偷雞不著蝕把米！定存年息仍逾5% 專家教戰這樣買賣美元亞幣中最弱！新台幣重貶1.39角 累計1月更大貶了5.66角曾選這號中5千！店狗柴犬對他連叫9聲 年輕男再挑幸運號刮中百萬赴韓支付新選擇！使用「TWQR」省下1.5%手續費 再享15%現金回饋