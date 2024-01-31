影／林志傑飆進招牌三分後激情狂吼！還「比愛心」 賽後親曝原因
富邦勇士「野獸」林志傑寶刀未老，今（31）日在勇士隊出現大量傷兵的情況下，林志傑全場攻下21分，帶領球隊以111:104在延長賽逆轉取勝。而在林志傑命中那一記讓人印象深刻的關鍵三分球時，他在場邊比出「愛心」手勢，賽後這位老將也感性地表示，因為今天爸媽有來，所以當下就想比給他們看。
記者黃建霖/臺北報導
林志傑此役在末節獨砍11分，延長賽又在最後25秒投進鎖定勝利的三分球，之後他激情大吼，並對場邊比出「愛心」手勢，賽後他解釋說，「當下就是很累，把它喊出來會比較舒暢一點，那今天我爸媽有來，所以就比個愛心給他們看。」
林志傑今天其實是帶著腰傷在場上拚戰，下半場他又再次拉傷，不時在場邊能看到他扶著腰、相當不舒服。他賽後表示其實這是之前的舊傷，治療後本來有好一些，但今天又再次拉到。
41歲的老「野獸」油箱裡還有油，當他命中三分球狂吼的那一刻，場邊球迷的心情也陷入沸騰，對此林志傑淡然地表示：「我就是做職業選手該做的事情，自己也很努力去訓練，在場上去呈現成果，幫助球隊往好的方向。」
富邦總教練許晉哲則是說，「傑哥不用我講太多，今天延長賽那個關鍵時刻，敢去投那一顆三分球的，除了傑哥，可能就只有CJ和文誠。我們合作那麼久，不需要多講什麼。」